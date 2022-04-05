Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

«Торонто» забросил 6 шайб в ворота «Тампы», «Бостон» в овертайме дожал «Коламбус»

«Сент-Луис» комфортно переиграл «Аризону»
Хоккей НХЛ
08:58
«Торонто» забросил 6 шайб в ворота «Тампы», «Бостон» в овертайме дожал «Коламбус»
Фото: nhl.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Бостон» 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Бемстрем (Ворачек) 5

1:1 Дебраск (Макэвой) 19

1:2 Смит (Макэвой, Койл) 28

2:2 Веренски (Лайне, Ворачек) 40

2:3 Дебраск (Линдхольм) 62

Вратари: Мерзликин – Улльмарк.

«Тампа-Бэй» – «Торонто» 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Шайбы:

0:1 Энгвалл (Кемпф) 2

1:1 Кучеров (Стэмкос) 7

1:2 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) 22

2:2 Рутта (Стэмкос) 26

2:3 Мэттьюс (Марнер) 30

2:4 Керфут (Холл, Броди) 33

2:5 Мэттьюс () 48

2:6 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) 52

Вратари: Ан. Василевский – Дж.Кэмпбелл.

«Сент-Луис» – «Аризона» 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Барбашев (Перрон, Росен) 23

2:0 Тарасенко (Бучневич, Томас) 24

3:0 Шенн (Ледди, Перрон) 27

4:0 Бучневич (О′Райлли) 35

4:1 Шмалц (Ричи, Динин) 44

5:1 Тарасенко (Бучневич, Томас) 54

Вратари: Хуссо – Просветов.

«Лос-Анджелес» – «Калгари» 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы:

0:1 Годро () 2

1:1 Кемпе (Иафалло, Копитар) 14

2:1 Кемпе (Дурзи, Копитар) 20

2:2 Линдхольм (Ткачак, Годро) 34

2:3 Годро (Стоун, Карпентер) 35

Вратари: Петерсен – Маркстрем.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Результаты (НХЛ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Бостон» уничтожил «Нью-Джерси», «Каролина» «всухую» обыграла «Монреаль»
«Бостон» уничтожил «Нью-Джерси», «Каролина» «всухую» обыграла «Монреаль»
Хоккей НХЛ
01 апреля 09:40
«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами
«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами
Хоккей НХЛ
29 марта 08:55
«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Баффало», «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург»
«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Баффало», «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург»
Хоккей НХЛ
26 марта 09:13
1
«Нью-Джерси» и «Рейнджерс» выдали голевую феерию, «Лос-Анджелес» разгромил «Нэшвилл»
«Нью-Джерси» и «Рейнджерс» выдали голевую феерию, «Лос-Анджелес» разгромил «Нэшвилл»
Хоккей НХЛ
23 марта 09:32
«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Каролину», «Сан-Хосе» едва не отыгрался с 0:4
«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Каролину», «Сан-Хосе» едва не отыгрался с 0:4
Хоккей НХЛ
19 марта 09:13
«Эдмонтон» и «Детройт» выдали сверхрезультативный матч, «Вашингтон» дожал «Айлендерс» в серии буллитов
«Эдмонтон» и «Детройт» выдали сверхрезультативный матч, «Вашингтон» дожал «Айлендерс» в серии буллитов
Хоккей НХЛ
16 марта 09:08

Новости: Хоккей

Евакуаційні рейси з Дружківки та Костянтинівки
Евакуаційні рейси з Дружківки та Костянтинівки
Хоккей в Европе
11:32
«Торонто» забросил 6 шайб в ворота «Тампы», «Бостон» в овертайме дожал «Коламбус»
«Торонто» забросил 6 шайб в ворота «Тампы», «Бостон» в овертайме дожал «Коламбус»
НХЛ
08:58
«Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Анахайм» крупно проиграл «Эдмонтону»
«Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Анахайм» крупно проиграл «Эдмонтону»
НХЛ
04 апреля 09:00
«Бостон» разгромил «Коламбус», «Питтсбург» минимально уступил «Колорадо»
«Бостон» разгромил «Коламбус», «Питтсбург» минимально уступил «Колорадо»
НХЛ
03 апреля 09:00
«Анахайм» «всухую» разгромил «Аризону», «Баффало» минимально обыграл «Нэшвилл»
«Анахайм» «всухую» разгромил «Аризону», «Баффало» минимально обыграл «Нэшвилл»
НХЛ
02 апреля 09:00
«Бостон» уничтожил «Нью-Джерси», «Каролина» «всухую» обыграла «Монреаль»
«Бостон» уничтожил «Нью-Джерси», «Каролина» «всухую» обыграла «Монреаль»
НХЛ
01 апреля 09:40
«Вегас» «всухую» разгромил «Сиэтл», «Детройт» минимально проиграл «Рейнджерс»
«Вегас» «всухую» разгромил «Сиэтл», «Детройт» минимально проиграл «Рейнджерс»
НХЛ
31 марта 10:00
«Айлендерс» минимально обыграл «Коламбус», «Флорида» разгромила «Монреаль»
«Айлендерс» минимально обыграл «Коламбус», «Флорида» разгромила «Монреаль»
НХЛ
30 марта 08:00
«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами
«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами
НХЛ
29 марта 08:55
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости