«Торонто» забросил 6 шайб в ворота «Тампы», «Бостон» в овертайме дожал «Коламбус»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Бостон» 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Бемстрем (Ворачек) 5
1:1 Дебраск (Макэвой) 19
1:2 Смит (Макэвой, Койл) 28
2:2 Веренски (Лайне, Ворачек) 40
2:3 Дебраск (Линдхольм) 62
Вратари: Мерзликин – Улльмарк.
«Тампа-Бэй» – «Торонто» 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Шайбы:
0:1 Энгвалл (Кемпф) 2
1:1 Кучеров (Стэмкос) 7
1:2 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) 22
2:2 Рутта (Стэмкос) 26
2:3 Мэттьюс (Марнер) 30
2:4 Керфут (Холл, Броди) 33
2:5 Мэттьюс () 48
2:6 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) 52
Вратари: Ан. Василевский – Дж.Кэмпбелл.
«Сент-Луис» – «Аризона» 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Барбашев (Перрон, Росен) 23
2:0 Тарасенко (Бучневич, Томас) 24
3:0 Шенн (Ледди, Перрон) 27
4:0 Бучневич (О′Райлли) 35
4:1 Шмалц (Ричи, Динин) 44
5:1 Тарасенко (Бучневич, Томас) 54
Вратари: Хуссо – Просветов.
«Лос-Анджелес» – «Калгари» 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Шайбы:
0:1 Годро () 2
1:1 Кемпе (Иафалло, Копитар) 14
2:1 Кемпе (Дурзи, Копитар) 20
2:2 Линдхольм (Ткачак, Годро) 34
2:3 Годро (Стоун, Карпентер) 35
Вратари: Петерсен – Маркстрем.
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