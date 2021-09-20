Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»

Дончане уже в первом периоде решили все вопросы, а затем добивали соперников

Хоккей УХЛ
20:58
Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»
Фото: УХЛ

В Краматорске «Донбасс» не оставил камня на камне от «Белого Барса», обыграв гостей со счетом 12:2.

Дончанам удалось открыть счет на 39-й секунде после броска Джейлена Смерека. Для новичка это дебютная шайба в первом матче в УХЛ. Затем прошло чуть более минуты и Павел Медведев удвоил преимущество. Вскоре «Белый Барс» получил шанс реабилитироваться, когда судьи подарили им большинство 5 на 3 и за 6 секунд до его окончания Алексей Дахновский сократил отставание.

Однако «Донбасс» продолжил наседать на ворота гостей и до конца первого периода Виталий Лялька, Максим Разумов и еще раз Медведев довели счет до 5:1.

Во втором периоде доминирование «Донбасса» продолжилось и дончане забросили четыре шайбы. По голу оформили Феликс Морозов, Никита Буценко, новичок дончан Григорий Желдаков и более опытный в УХЛ Илья Коренчук.

В третьем периоде ситуация на льду мало изменилась, а на табло стала неприличной. Филипп Пангелов-Юлдашев забросил 10-ю шайбу «Донбасса», а затем в меньшинстве отличился Максим Разумов. Последнюю шайбу за дончан в матче забросил Виктор Туркин. Но последнее слово в матче было за подопечными Константина Буценко. В концовке Артем Козловский сократил отставание до 10 шайб.


УХЛ. Регулярный чемпионат.

«Донбасс» – «Белый Барс» 12:2 (5:1, 4:0, 4:1)

Шайбы:

1:0 Смерек (Морозов, Пересунько), 00:39

2:0 Медведев (Смерек, Туркин), 01:54;

2:1 Дахновский (Брага, Ядловский, 5х3), 06:22;

3:1 Лялька (Желдаков, Медведев), 12:07;

4:1 Разумов (Морозов, Туркин), 15:11;

5:1 Медведев (Смерек), 18:30;

6:1 Морозов (Даниленко, Переснько, больш.), 23:22;

7:1 Буценко (Коренчук, Григорьев, меньш.), 25:32;

8:1 Желдаков (Коренчук, Буценко), 29:06;

9:1 Коренчук (Буценко, Садовиков), 38:42;

10:1 Пангелов-Юлдашев (Лялька, Туркин, меньш.), 40:48;

11:1 Разумов (Желдаков, Даниленко, меньш.), 42:53;

12:1 Туркин (Лялька, Медведев), 44:48;

12:2 Козловский (Гребеник, Попережай, 5х3), 58:29;

Вратари: Ворис (Дьяченко) – Сулима (Полгородник)


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс Белый Барс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сигарев: «Благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем «Сокол»
Сигарев: «Благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем «Сокол»
Хоккей УХЛ
15:57
«Донбасс» прекратил сотрудничество с двумя хоккеистами
«Донбасс» прекратил сотрудничество с двумя хоккеистами
Хоккей УХЛ
14:12
Соперник «Донбасса» в ЛЧ добыл вторую разгромную победу у себя в чемпионате
Соперник «Донбасса» в ЛЧ добыл вторую разгромную победу у себя в чемпионате
Хоккей Хоккей в Европе
19 сентября 12:36
Буценко: «Мы провалили ровно 10 минут игры в третьем периоде»
Буценко: «Мы провалили ровно 10 минут игры в третьем периоде»
Хоккей УХЛ
19 сентября 10:55
Витер: «Было много сумбура, пытались перебегать молодую команду»
Витер: «Было много сумбура, пытались перебегать молодую команду»
Хоккей УХЛ
19 сентября 10:15
«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»
«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»
Хоккей УХЛ
18 сентября 18:33
2

Новости: Хоккей

«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
КХЛ
23:15
«Сокол» всухую обыграл «Мариуполь» на выезде и добыл первые очки в сезоне
«Сокол» всухую обыграл «Мариуполь» на выезде и добыл первые очки в сезоне
УХЛ
21:50
Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»
Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»
УХЛ
20:58
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
УХЛ
19:22
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
18:22
Сигарев: «Благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем «Сокол»
Сигарев: «Благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем «Сокол»
УХЛ
15:57
«Донбасс» прекратил сотрудничество с двумя хоккеистами
«Донбасс» прекратил сотрудничество с двумя хоккеистами
УХЛ
14:12
Успешный бизнесмен, белорус с немецкими корнями и бывший звездный вратарь. Кто претендует на пост главы IIHF
Тема дня
Успешный бизнесмен, белорус с немецкими корнями и бывший звездный вратарь. Кто претендует на пост главы IIHF
Хоккей в мире
13:52
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ
09:41
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
22
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
40
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
22
Все новости