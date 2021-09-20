Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»

Дончане уже в первом периоде решили все вопросы, а затем добивали соперников





Фото: УХЛ

В Краматорске «Донбасс» не оставил камня на камне от «Белого Барса», обыграв гостей со счетом 12:2.



Дончанам удалось открыть счет на 39-й секунде после броска Джейлена Смерека. Для новичка это дебютная шайба в первом матче в УХЛ. Затем прошло чуть более минуты и Павел Медведев удвоил преимущество. Вскоре «Белый Барс» получил шанс реабилитироваться, когда судьи подарили им большинство 5 на 3 и за 6 секунд до его окончания Алексей Дахновский сократил отставание.

Однако «Донбасс» продолжил наседать на ворота гостей и до конца первого периода Виталий Лялька, Максим Разумов и еще раз Медведев довели счет до 5:1.

Во втором периоде доминирование «Донбасса» продолжилось и дончане забросили четыре шайбы. По голу оформили Феликс Морозов, Никита Буценко, новичок дончан Григорий Желдаков и более опытный в УХЛ Илья Коренчук.

В третьем периоде ситуация на льду мало изменилась, а на табло стала неприличной. Филипп Пангелов-Юлдашев забросил 10-ю шайбу «Донбасса», а затем в меньшинстве отличился Максим Разумов. Последнюю шайбу за дончан в матче забросил Виктор Туркин. Но последнее слово в матче было за подопечными Константина Буценко. В концовке Артем Козловский сократил отставание до 10 шайб.





УХЛ. Регулярный чемпионат.

«Донбасс» – «Белый Барс» 12:2 (5:1, 4:0, 4:1)



Шайбы:



1:0 Смерек (Морозов, Пересунько), 00:39

2:0 Медведев (Смерек, Туркин), 01:54;

2:1 Дахновский (Брага, Ядловский, 5х3), 06:22;

3:1 Лялька (Желдаков, Медведев), 12:07;

4:1 Разумов (Морозов, Туркин), 15:11;

5:1 Медведев (Смерек), 18:30;

6:1 Морозов (Даниленко, Переснько, больш.), 23:22;

7:1 Буценко (Коренчук, Григорьев, меньш.), 25:32;

8:1 Желдаков (Коренчук, Буценко), 29:06;

9:1 Коренчук (Буценко, Садовиков), 38:42;

10:1 Пангелов-Юлдашев (Лялька, Туркин, меньш.), 40:48;

11:1 Разумов (Желдаков, Даниленко, меньш.), 42:53;

12:1 Туркин (Лялька, Медведев), 44:48;

12:2 Козловский (Гребеник, Попережай, 5х3), 58:29;

Вратари: Ворис (Дьяченко) – Сулима (Полгородник)