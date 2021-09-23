«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» – ЦСКА 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Валльмарк (Блажиевский, Слепышев), 14:02
1:1 Пулккинен (Бывальцев), 17:25
2:1 Ткачёв (Бэйлен), 27:47
Вратари: Вилл – Федотов
СКА – «Салават Юлаев» 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Шайбы:
0:1 Маннинен (Мухамадуллин, Гранлунд), 22:53, ГБ
0:2 Мухамадуллин (Маннинен, Гранлунд), 24:50, ГБ
0:3 Хохряков (Амиров), 42:02
1:3 Бурдасов (Пыленков, Кирсанов), 47:22
2:3 Бурдасов (Ожиганов), 57:13
2:4 Башкиров (Коледов, Науменков), 57:53, ПВ
Вратари: Юханссон – Шарыченков
ХК «Сочи» – «Динамо» Москва 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 Прибыльский, 37:54
0:2 Михайлов (Фисенко, Зайцев), 41:57
0:3 О Делл (Шипачев, Войнов), 57:13, ГБ
0:4 Рашевский (Петунин), 57:52
Вратари: Хелльберг – Еременко
«Куньлунь» – «Амур» 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Алексеев, 18:30
0:2 Зырянов (Шаров), 36:07, ГМ
Вратари: Лазушин – Аликин
«Северсталь» – «Динамо» Рига 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Пресс (Стенквист), 30:27, ГБ
1:1 Цибульскис (Елисеев), 56:33, ГБ
2:1 Гераськин, 63:16
Вратари: Шугаев – Маттссон
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