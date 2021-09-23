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«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА

«Сочи» разгромно проиграло московскому «Динамо». «Амур» победил «Куньлунь»

Хоккей КХЛ
23 сентября 22:59
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» – ЦСКА 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 Валльмарк (Блажиевский, Слепышев), 14:02

1:1 Пулккинен (Бывальцев), 17:25

2:1 Ткачёв (Бэйлен), 27:47

Вратари: Вилл – Федотов


СКА – «Салават Юлаев» 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайбы:

0:1 Маннинен (Мухамадуллин, Гранлунд), 22:53, ГБ

0:2 Мухамадуллин (Маннинен, Гранлунд), 24:50, ГБ

0:3 Хохряков (Амиров), 42:02

1:3 Бурдасов (Пыленков, Кирсанов), 47:22

2:3 Бурдасов (Ожиганов), 57:13

2:4 Башкиров (Коледов, Науменков), 57:53, ПВ

Вратари: Юханссон – Шарыченков


ХК «Сочи» – «Динамо» Москва 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 Прибыльский, 37:54

0:2 Михайлов (Фисенко, Зайцев), 41:57

0:3 О Делл (Шипачев, Войнов), 57:13, ГБ

0:4 Рашевский (Петунин), 57:52

Вратари: Хелльберг – Еременко


«Куньлунь» – «Амур» 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Алексеев, 18:30

0:2 Зырянов (Шаров), 36:07, ГМ

Вратари: Лазушин – Аликин


«Северсталь» – «Динамо» Рига 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Пресс (Стенквист), 30:27, ГБ

1:1 Цибульскис (Елисеев), 56:33, ГБ

2:1 Гераськин, 63:16

Вратари: Шугаев – Маттссон


Карен Агабекян
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