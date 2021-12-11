«Локомотив» минимально обыграл «Авангард», «Трактор» проиграл СКА
«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции
Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
«Трактор» обыграл «Сибирь» / фото - КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Трактор» – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
1:0 Пьянов (Йокипакка, Голубев), 14:02, ГБ,
1:1 Абрамов, 27:07,
2:1 Йокипакка (Голубев, Пьянов), 34:40, ГБ,
2:2 Потапов, 45:43,
2:3 Бэйлен (Гика, Седлак), 49:53,
2:4 Гика (Пулккинен, Седлак), 52:32, ГБ,
Вратари: Красоткин – Гарипов.
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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