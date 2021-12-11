«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 12
Хоккей (11 событий из 19) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Альтаир 3:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс 1:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс 0:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс 6:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 0:3 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз 4:0 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:0 1-й период
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Флорида Пантерс 1:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингс 7:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Филадельфия Флайерс 3:4 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:0 1-й период
Хоккей (12 событий из 23) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз -:- Запланирован

«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции

Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
Хоккей КХЛ
19:49
«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции
«Трактор» обыграл «Сибирь» / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Трактор» – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

1:0 Пьянов (Йокипакка, Голубев), 14:02, ГБ,

1:1 Абрамов, 27:07,

2:1 Йокипакка (Голубев, Пьянов), 34:40, ГБ,

2:2 Потапов, 45:43,

2:3 Бэйлен (Гика, Седлак), 49:53,

2:4 Гика (Пулккинен, Седлак), 52:32, ГБ,

Вратари: Красоткин – Гарипов.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Трактор Сибирь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»
«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»
Хоккей КХЛ
6 декабря 22:35
«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
Хоккей КХЛ
26 ноября 22:50
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
Хоккей КХЛ
15 ноября 21:59

Новости: Хоккей

Напряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ
Тема дня Напряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ
Хоккейная Суперлига
20:05
«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции
«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции
КХЛ
19:49
Состав сборной Украины и расписание матчей на чемпионате мира U-20
Состав сборной Украины и расписание матчей на чемпионате мира U-20
Сборная Украины
13:41
«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»
«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»
НХЛ
08:33
«Металлург» уступил СКА, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
«Металлург» уступил СКА, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
КХЛ
10 декабря 22:30
«Белый Барс» вырвал победу в матче с «Альтаиром»
«Белый Барс» вырвал победу в матче с «Альтаиром»
Хоккейная Суперлига
10 декабря 21:03
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
10 декабря 18:45
СК «Сокол» подписал двух опытных защитников
Тема дня
СК «Сокол» подписал двух опытных защитников
Хоккейная Суперлига
10 декабря 13:55
Кочетков: «Альтаиру» будет тяжеловато, потому что это уже более взрослый хоккей»
Кочетков: «Альтаиру» будет тяжеловато, потому что это уже более взрослый хоккей»
Хоккейная Суперлига
10 декабря 09:33
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
54
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18:34
3
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости