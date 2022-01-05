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«Трактор» в овертайме обыграл «Локомотив», а «Магнитка» уступила «Барысу»

ЦСКА в дополнительное время дожал «Нефтехимик»
Хоккей КХЛ
21:18
«Трактор» в овертайме обыграл «Локомотив», а «Магнитка» уступила «Барысу»
Барыс победил Магнитку / Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Ак Барс» 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Панюков (Галимов, Барберио), 7:56, ГБ

1:1 Педан (Бутузов, Николишин), 53:33

1:2 Кэмпфер, 65:00, ПБ

Вратари: Аликин – Билялов

 

«Трактор» – «Локомотив» 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 Пулккинен 13:18 ГБ

2:0 Гика (Седлак, Телегин) 20:26

2:1 Анисимов (Буше, Марченко) 30:14 ГБ

2:2 Буше (Анисимов, Каюмов) 42:35 ГБ

3:2 Стась (Кравцов) 48:36

3:3 Анисимов (Марченко, Буше) 58:04

4:3 Седлак (Гика, Бэйлен) 60:08

Вратари: Вилл – Исаев

 

«Сибирь» – «Спартак» 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Вишневский (Кугрышев, Петтерссон) 38:50

1:1 Голубев (Йокипакка, Сетдиков) 55:37

1:2 Хед 65:00 ПБ

Вратари: Сятери – Красиков

 

«Салават Юлаев» – «Динамо» Рига 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Шайбы:

1:0 Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин) 01:10 ГБ

2:0 Ларсен (Гранлунд, Хартикайнен) 11:41

2:1 Елисеев (Мейя, Червены) 18:56 ГБ

2:2 Зиле (Елисеев, Червены) 19:57 ГБ

3:2 Ларсен (Гранлунд, Панин) 20:16

4:2 Алалыкин (Башкиров) 24:52

5:2 Алалыкин (Башкиров) 49:05

6:2 Тихонов (Гранлунд) 51:00

6:3 Пуарье (Зиле, Елисеев) 56:05 ГБ

6:4 Пуарье (Елисеев, Фрейбергс) 57:55 ГБ

Вратари: Шарыченков – Витолс

 

ЦСКА – «Нефтехимик» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Лещенко (Секстон, Севостьянов) 38:29

1:1 Григоренко (Нестеров) 42:28 ГБ

2:1 Валльмарк 64:53

Вратари: Федотов – Судницин

 

«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Чибисов (Карри), 10:06

1:1 Морроу (Мартинссон, Вей), 32:28

1:2 Лайпсик (Майе, Голдобин), 35:34

2:2 Юрчо (Савченко), 37:32

3:2 Старченко, 53:40

Вратари: Ортио – Олкинуора

 

ХК «Сочи» – «Торпедо» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы:

1:0 Петьков (Точицкий, Якс), 01:23

1:1 Жафяров (Чехович, Мили), 21:57, ГБ

1:2 Жафяров (Гривик), 33:29

Вратари: Хелльберг – Кочетков

 

«Витязь» – «Динамо» Минск 3:4 ШБ (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Аркалов (Гончаров), 01:21

2:0 Кемиляйнен (Одетт, Аалтонен), 11:05, ГБ

2:1 Гудачек, 24:19

3:1 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 33:49, ГБ

3:2 Гудачек (Альмквист, Сапего), 45:03

3:3 Демков (Альмквист, Бек), 47:50, ГБ

3:4 Демков, 65:00, ШБ

Вратари: Сапрыкин – Рыбар

 

«Йокерит» – «Динамо» Москва 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 Шредер (Фриман), 01:54

2:0 О Нилл, 08:53

3:0 Анттила (Хянникяйнен), 32:16

3:1 Линдберг (О Делл), 35:57

4:1 Хянникяйнен (Шредер, Турунен), 51:08

5:1 Бьернинен (Коссила, Шредер), 57:05, ГБ

Вратари: Линдбек – Бочаров


Карен Агабекян
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