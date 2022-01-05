«Трактор» в овертайме обыграл «Локомотив», а «Магнитка» уступила «Барысу»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Ак Барс» 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Панюков (Галимов, Барберио), 7:56, ГБ
1:1 Педан (Бутузов, Николишин), 53:33
1:2 Кэмпфер, 65:00, ПБ
Вратари: Аликин – Билялов
«Трактор» – «Локомотив» 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 Пулккинен 13:18 ГБ
2:0 Гика (Седлак, Телегин) 20:26
2:1 Анисимов (Буше, Марченко) 30:14 ГБ
2:2 Буше (Анисимов, Каюмов) 42:35 ГБ
3:2 Стась (Кравцов) 48:36
3:3 Анисимов (Марченко, Буше) 58:04
4:3 Седлак (Гика, Бэйлен) 60:08
Вратари: Вилл – Исаев
«Сибирь» – «Спартак» 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Вишневский (Кугрышев, Петтерссон) 38:50
1:1 Голубев (Йокипакка, Сетдиков) 55:37
1:2 Хед 65:00 ПБ
Вратари: Сятери – Красиков
«Салават Юлаев» – «Динамо» Рига 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин) 01:10 ГБ
2:0 Ларсен (Гранлунд, Хартикайнен) 11:41
2:1 Елисеев (Мейя, Червены) 18:56 ГБ
2:2 Зиле (Елисеев, Червены) 19:57 ГБ
3:2 Ларсен (Гранлунд, Панин) 20:16
4:2 Алалыкин (Башкиров) 24:52
5:2 Алалыкин (Башкиров) 49:05
6:2 Тихонов (Гранлунд) 51:00
6:3 Пуарье (Зиле, Елисеев) 56:05 ГБ
6:4 Пуарье (Елисеев, Фрейбергс) 57:55 ГБ
Вратари: Шарыченков – Витолс
ЦСКА – «Нефтехимик» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Лещенко (Секстон, Севостьянов) 38:29
1:1 Григоренко (Нестеров) 42:28 ГБ
2:1 Валльмарк 64:53
Вратари: Федотов – Судницин
«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Чибисов (Карри), 10:06
1:1 Морроу (Мартинссон, Вей), 32:28
1:2 Лайпсик (Майе, Голдобин), 35:34
2:2 Юрчо (Савченко), 37:32
3:2 Старченко, 53:40
Вратари: Ортио – Олкинуора
ХК «Сочи» – «Торпедо» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Шайбы:
1:0 Петьков (Точицкий, Якс), 01:23
1:1 Жафяров (Чехович, Мили), 21:57, ГБ
1:2 Жафяров (Гривик), 33:29
Вратари: Хелльберг – Кочетков
«Витязь» – «Динамо» Минск 3:4 ШБ (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Аркалов (Гончаров), 01:21
2:0 Кемиляйнен (Одетт, Аалтонен), 11:05, ГБ
2:1 Гудачек, 24:19
3:1 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 33:49, ГБ
3:2 Гудачек (Альмквист, Сапего), 45:03
3:3 Демков (Альмквист, Бек), 47:50, ГБ
3:4 Демков, 65:00, ШБ
Вратари: Сапрыкин – Рыбар
«Йокерит» – «Динамо» Москва 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Шредер (Фриман), 01:54
2:0 О Нилл, 08:53
3:0 Анттила (Хянникяйнен), 32:16
3:1 Линдберг (О Делл), 35:57
4:1 Хянникяйнен (Шредер, Турунен), 51:08
5:1 Бьернинен (Коссила, Шредер), 57:05, ГБ
Вратари: Линдбек – Бочаров
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