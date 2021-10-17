«Трактор» выиграл 8-й матч подряд, «Барыс» обыграл СКА в серии буллитов
КХЛ, Регулярный чемпионат
«Металлург» Мг – «Салават Юлаев» 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Шайбы:
0:1 Шмелёв (Санников, Кадейкин), 07:11, ГБ
0:2 Хохряков (Плэтт, Санников), 10:23
0:3 Ларсен (Гранлунд), 10:54
1:3 Хультстрём (Неколенко, Маклюков), 11:57
2:3 Хультстрём (Кошелев, Маклюков), 22:19
2:4 Кадейкин (Кулёмин, Шмелёв), 35:27
2:5 Хартикайнен (Ларсен, Маннинен), 37:00, ГБ
Вратари: Кошечкин – Шарыченков
«Трактор» – «Динамо» Мск 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 Пулккинен (Бэйлен, Ткачёв), 14:41, ГБ
1:1 Шипачёв (Педан, Клинкхаммер), 19:17
2:1 Карпухин (Ткачёв, Абрамов), 30:05
3:1 Седлак (Гика, Ткачёв), 36:39
3:2 Рашевский (Шипачёв, Бочаров), 45:24, ГБ
3:3 Петунин (Ефремов, Рашевский), 54:08
4:3 Калинин (Яруллин), 55:19, ГБ
5:3 Пулккинен, 58:57, ПВ
Вратари: Вилл – Бочаров
«Локомотив» – «Куньлунь Ред Стар» 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
Шайбы:
1:0 Каюмов (Ильенко), 07:34
2:0 Коршков (Полунин, Рафиков), 15:41, ГБ
3:0 Полунин, 18:21
3:1 Спроул (Кейн, Пу), 39:52, ГБ
4:1 Аверин (Шалунов, Рафиков), 40:21
4:2 Локхарт (Фу С.), 42:29
4:3 Вон (Николлс, Спроул), 59:29
Вратари: Исаев – Смит
«Динамо» Мн – «Адмирал» 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Граовац (Теденбю, Усов), 02:36, ГБ
1:1 Патрикеев (Лугин), 08:24
2:1 Стрёмвалль (Кемпе, Шинкевич), 09:05
3:1 Граовац (Теденбю), 41:52
3:2 Гареев (Грачёв), 46:50, ГБ
Вратари: Колосов – Серебряков
«Ак Барс» – «Амур» 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Панюков (Адамчук, Петров), 02:00
1:1 Любимов (Томашек, Галузин), 27:58
2:1 Кэмпфер (Лукоянов, Уил), 39:42
2:2 Николишин (Горшков), 45:27
3:2 Юдин (Кагарлицкий), 62:00
Вратари: Билялов – Аликин
СКА – «Барыс» 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Савицкий (Диц, Шестаков), 05:28
1:1 Зыков (Галимов, Кирсанов), 21:21
1:2 Михайлис (Волк, Старченко), 26:49, ГБ
2:2 Бурдасов (Кузьменко, Пыленков), 28:33
3:2 Галимов (Воробьёв), 34:02
3:3 Старченко (Лилья, Михайлис), 38:16, ГБ
3:4 Михайлис, 65:00, ПБ
Вратари: Самонов – Ортио