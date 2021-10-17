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«Трактор» выиграл 8-й матч подряд, «Барыс» обыграл СКА в серии буллитов

«Металлург» уступил «Салавату Юлаеву», а «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Амура»

Хоккей КХЛ
17 октября 21:42
«Трактор» выиграл 8-й матч подряд, «Барыс» обыграл СКА в серии буллитов
Фото: КХЛ

КХЛ, Регулярный чемпионат

«Металлург» Мг – «Салават Юлаев» 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Шайбы:

0:1 Шмелёв (Санников, Кадейкин), 07:11, ГБ

0:2 Хохряков (Плэтт, Санников), 10:23

0:3 Ларсен (Гранлунд), 10:54

1:3 Хультстрём (Неколенко, Маклюков), 11:57

2:3 Хультстрём (Кошелев, Маклюков), 22:19

2:4 Кадейкин (Кулёмин, Шмелёв), 35:27

2:5 Хартикайнен (Ларсен, Маннинен), 37:00, ГБ

Вратари: Кошечкин – Шарыченков


«Трактор» – «Динамо» Мск 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Шайбы:

1:0 Пулккинен (Бэйлен, Ткачёв), 14:41, ГБ

1:1 Шипачёв (Педан, Клинкхаммер), 19:17

2:1 Карпухин (Ткачёв, Абрамов), 30:05

3:1 Седлак (Гика, Ткачёв), 36:39

3:2 Рашевский (Шипачёв, Бочаров), 45:24, ГБ

3:3 Петунин (Ефремов, Рашевский), 54:08

4:3 Калинин (Яруллин), 55:19, ГБ

5:3 Пулккинен, 58:57, ПВ

Вратари: Вилл – Бочаров


«Локомотив» – «Куньлунь Ред Стар» 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Шайбы:

1:0 Каюмов (Ильенко), 07:34

2:0 Коршков (Полунин, Рафиков), 15:41, ГБ

3:0 Полунин, 18:21

3:1 Спроул (Кейн, Пу), 39:52, ГБ

4:1 Аверин (Шалунов, Рафиков), 40:21

4:2 Локхарт (Фу С.), 42:29

4:3 Вон (Николлс, Спроул), 59:29

Вратари: Исаев – Смит


«Динамо» Мн – «Адмирал» 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Граовац (Теденбю, Усов), 02:36, ГБ

1:1 Патрикеев (Лугин), 08:24

2:1 Стрёмвалль (Кемпе, Шинкевич), 09:05

3:1 Граовац (Теденбю), 41:52

3:2 Гареев (Грачёв), 46:50, ГБ

Вратари: Колосов – Серебряков


«Ак Барс» – «Амур» 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Панюков (Адамчук, Петров), 02:00

1:1 Любимов (Томашек, Галузин), 27:58

2:1 Кэмпфер (Лукоянов, Уил), 39:42

2:2 Николишин (Горшков), 45:27

3:2 Юдин (Кагарлицкий), 62:00

Вратари: Билялов – Аликин


СКА – «Барыс» 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Савицкий (Диц, Шестаков), 05:28

1:1 Зыков (Галимов, Кирсанов), 21:21

1:2 Михайлис (Волк, Старченко), 26:49, ГБ

2:2 Бурдасов (Кузьменко, Пыленков), 28:33

3:2 Галимов (Воробьёв), 34:02

3:3 Старченко (Лилья, Михайлис), 38:16, ГБ

3:4 Михайлис, 65:00, ПБ

Вратари: Самонов – Ортио



Карен Агабекян
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Барыс СКА (хоккей) Амур Ак Барс Адмирал Динамо Мн Куньлунь Ред Стар Локомотив Динамо Мск Трактор Салават Юлаев Металлург Мг

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