Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел с тренерского поста из-за дела о сексуальном насилии

Текущий сезон «Флорида» начала с семи побед подряд

Джоэл Кенневилл / Фото: NHL

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэл Кенневилл покинул пост главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году. Отметим, что действующий сезон «Пантерс» начали с семи побед кряду.



Он возглавлял «Блекхоукс» на протяжение десяти лет, трижды приведя к коллектив к чемпионскому титулу.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттман прокомментировал решение специалиста:

НХЛ согласна с сегодняшним решением Джоэла Кенневилла уйти в отставку с поста главного тренера «Флориды». В своей прежней роли главного тренера «Чикаго» мистер Кенневилл – вместе с другими членами тогдашнего руководства клуба – неправильно рассмотрел заявление бывшего игрока Кайла Бича, обвинявшего в сексуальном насилии видеотренера Брэда Олдрича. После встречи с мистером Кенневиллом, которая состоялась сегодня днем ​​в моем офисе, все стороны согласились, что в данный момент нецелесообразно, чтобы он продолжал выполнять обязанности главного тренера «Флориды». Я восхищаюсь Кайлом Бичем за его смелость. Я потрясен тем, что его так плохо поддержали после того, как он сделал свое первоначальное заявление и за 11 лет, прошедших с тех пор. Прошу у него прощения за все, что он пережил. Мы благодарим «Пантерс» за совместную работу с нами в рамках этого процесса. Учитывая результат, в настоящее время нет необходимости в каких-либо дальнейших действиях со стороны НХЛ в отношении мистера Кенневилла. Однако, если он пожелает вернуться в лигу в каком-либо качестве в будущем, мне потребуется заранее встретиться с ним, чтобы определить подходящие условия, при которых может иметь место такое сотрудничество.

Результаты матчей НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября.