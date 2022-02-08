«Донбасс» разгромно выиграл у «Альтаира»
Тренер «Альтаира»: «Если учесть то, что у нас самая молодая команда, то это неплохо»
«Альтаир» ранее уступил СК «Сокол»
17:39
Владимир Карабаджак / Фото: Суперлига
Главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак
высказался о поражении от СК «Сокол» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
«Неплохо. Немного в игру не вошли, в первом периоде пропустили две шайбы, но в целом провели два неплохих периода. Да, можно было много забивать, реализация хромает, но моментов было очень много».
О влиянии двух быстрых пропущенных шайб на команду.
«Негативно повлияли, но настроили, объяснили, собрались. Первый период не очень сыграли. Объясняли, говорили, что нужно сразу начинать. Опыт, учимся».
О прогрессе команды.
«Движение есть, конечно, понемногу растём в игре. Единственное, нужно забивать, реализация хромает. Если учесть то, что у нас самая молодая команда, то это неплохо».
О том, увеличивается мотивация команды тем фактом, что следующий соперник «Белый Барс» – конкурент в турнирной таблице.
«Конечно добавляет, хочется очков. Да, у нас есть одно, заслуженное, хотелось бы больше. Посмотрим, игра покажет».
Напомним, перед матчем с СК «Сокол» «Альтаир» уступил «Донбассу».
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