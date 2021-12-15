«Альтаир» дал бой, но «Донбасс» все равно победил в первом в истории очном противостоянии
Тренер «Альтаира»: «Одни и те же детские ошибки, объясняли, будем ещё рассказывать»
Карабаджак отметил, что его подопечных вымотал матч с «Донбассом»
15 декабря 21:59
Владимир Карабаджак / Фото: Суперлига
Главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак прокомментировал поражение в матче с «Мариуполем» (2:7):
«Проиграли 2:7. Понятно, что у нас ребята молодые, но это всё равно не отговорки. Хотелось бы если проиграть, то со счётом поменьше. Одни и те же детские ошибки, объясняли, будем ещё рассказывать. Ещё небольшой фактор, предыдущая игра нас немножко вымотала. Видно, что не пошла шайба. Было много моментов, можно было забивать, но не смогли».
О нереализованном большинстве во втором периоде.
«Я считаю, что предыдущая игра нас немного вымотала, мы недовосстановились. Ребята хотели, но не получилось».
Напомним, ранее Сергей Витер рассказал, что «Альтаир» по ходу сезона очень сильно изменится.