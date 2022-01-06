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Тренер «Альтаира»: «Ребята добавляют с каждой игрой»

Карабаджак отметил, что ему понравился матч с «Донбассом»
Хоккей Хоккейная Суперлига
07:23
Тренер «Альтаира»: «Ребята добавляют с каждой игрой»
Владимир Карабаджак / Фото: Суперлига

Главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак прокомментировал поражение в матче против «Донбасса» (2:5) в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги.

«Несмотря на счет 2:5, игра в целом получилась неплохая. 2:3 проигрывали и немножко не дотерпели – ребята молодые. Да, объясняешь, что нужно терпеть с таким соперником, но мы еще учимся. В целом, мне игра понравилась.

Ребята добавляют с каждой игрой. Понятное, проигрываем, но в целом – по движению, по игре – добавляем. С такой командой, как «Донбасс» тяжело сопротивляться – там игроки мастеровитые все. Но в целом, сегодняшняя игра мне понравилась.

У нас следующая игра уже через день, так что мы уже в тренировочном процессе. Все по плану – работаем, на лед выходим. Тренироваться особо некогда – все через игры.

Атмосфера на матче была супер. Болельщиков у нас много – и со стороны «Донбасса», и со стороны «Альтаира». Так что спасибо им огромное за такую поддержку. Ребята в восторге от того, что их так поддерживают».

Напомним, ранее Павел Микульчик пожаловался на реализацию бросков своей команды.

 

Карен Агабекян
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Теги

Владимир Карабаджак ХК Альтаир Донбасс

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