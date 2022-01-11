Тренер «Белого Барса»: «Были легкие огрехи в обороне, но я доволен»
Тренер «Белого Барса» Виталий Литвиненко прокомментировал победу в матче с «Альтаиром» (5:1) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.
«В принципе, то, что наметили – выполнили. Были легкие огрехи в обороне, но я доволен. Это первая игра, когда мы могли сыграть и на ноль.
Мотивация на матч с «Альтаиром»? Это игры, которые входят в обязательный регламент. Нам попалась команда, которая младше нас по возрасту и опыту. Было интересно посмотреть, смогут ли наши ребята настроиться и достойно сыграть или будут более расслабленными. Ребята поняли ответственность, поняли, что нельзя отступать и что нужно набирать очки, если мы хотим зацепиться за плей-офф в этом году».
О подсказках во время матча.
«Это как раз огрехи молодой команды, когда ребята почувствовали, что игра даётся, начали больше переходить на индивидуальное, больше расслабленности в обороне. Был выход в ноль, были контратаки, пытался вернуть их к более разумной игре».
О домашней серии «Белого Барса» из пяти матчей.
«Ожидания, что мы должны набирать очки в каждом матче в независимости от соперника. Время пришло и если мы хотим цепляться за плей-офф, то нам нужно набирать очки, потому что отрыв достаточно большой на сегодняшний момент. Нам очень необходимы очки».
Напомним, главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак рассказал о том, как его подопечные плохо начали матч с «Белым Барсом».
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