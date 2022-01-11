Тренер «Белого Барса»: «Были легкие огрехи в обороне, но я доволен»

Виталий Литвиненко / Фото: Суперлига

Тренер «Белого Барса» Виталий Литвиненко прокомментировал победу в матче с «Альтаиром» (5:1) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.



Мотивация на матч с «Альтаиром»? Это игры, которые входят в обязательный регламент. Нам попалась команда, которая младше нас по возрасту и опыту. Было интересно посмотреть, смогут ли наши ребята настроиться и достойно сыграть или будут более расслабленными. Ребята поняли ответственность, поняли, что нельзя отступать и что нужно набирать очки, если мы хотим зацепиться за плей-офф в этом году».