«Донбасс» благодаря дублю Сигарёва победил «Белый Барс»
Тренер «Белого Барса»: «Самоотверженностью и самоотдачей ребят я очень доволен»
Литвиненко отметил, что команда в ближайшее время попытается стать конкурентноспособной
09 января 21:00
Виталий Литвиненко / Фото: Суперлига
Тренер «Белого Барса» Виталий Литвиненко высказался о поражении от «Донбасса» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.
«За исключением легких позиционных ошибок, самоотверженностью и самоотдачей ребят я очень доволен. Тяжело готовить про прогресс, потому что команда собрана с колес. Мы, конечно, немного темпами прогрессирования, потому что хотелось бы быстрее.
Постараемся уже в ближайшее время, чтобы мы выходили и проводили конкурентноспособные игры с ведущими командами чемпионата.
Ожидания от матча с «Альтаиром»? Ну там команда более сыгранная, хоть и молодая. У них очень живой хоккей и агрессивный. Но нам отступать некуда. Я думаю, что будет жесткая и самоотверженная игра».
Напомним, ранее главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик заявил, что его подопечным не везет именно с «Белым Барсом».