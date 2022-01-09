Тренер «Белого Барса»: «Самоотверженностью и самоотдачей ребят я очень доволен»

Виталий Литвиненко / Фото: Суперлига

Тренер «Белого Барса» Виталий Литвиненко высказался о поражении от «Донбасса» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.



Постараемся уже в ближайшее время, чтобы мы выходили и проводили конкурентноспособные игры с ведущими командами чемпионата.

Ожидания от матча с «Альтаиром»? Ну там команда более сыгранная, хоть и молодая. У них очень живой хоккей и агрессивный. Но нам отступать некуда. Я думаю, что будет жесткая и самоотверженная игра».