«Донбасс» в напряженном матче взял реванш у «Краматорска»
Тренер «Донбасса»: «Прошлое поражение от «Краматорска» мотивировало сегодня»
Игорь Кугут остался доволен игрой дончан
20:38
Фото: Суперлига
Тренер «Донбасса» Игорь Кугут прокомментировал победу над «Краматорском» (5:2) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Его слова приводит пресс-служба турнира:
«Местами, конечно, у нас были провалы, но в основном, игрой команды довольны – выполнили установку. Во втором периоде пошли ненужные удаления, а удаления приводят к пропущенным голам. Потом уже свое большинство забили и, как говорится, очухались. Поэтому и получился такой результат.
Конечно, прошлое поражение от «Краматорска» мотивировало сегодня. Я так и сказал ребятам: «Проиграли прошлую игру 1:2. Теперь надо выходить и побеждать».
Хочу сказать спасибо болельщикам. У нас всегда была хорошая фан-зона – мы ими гордимся. Так что поздравляю всех болельщиков «Донбасса» с победой. Они нас очень поддерживают, а нас это вдохновляет».
Напомним, в турнирной таблице «Донбасс» занимает первое место.
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