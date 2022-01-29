Тренер «Донбасса»: «Прошлое поражение от «Краматорска» мотивировало сегодня»

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Тренер «Донбасса» Игорь Кугут прокомментировал победу над «Краматорском» (5:2) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Его слова приводит пресс-служба турнира:

Конечно, прошлое поражение от «Краматорска» мотивировало сегодня. Я так и сказал ребятам: «Проиграли прошлую игру 1:2. Теперь надо выходить и побеждать».

Хочу сказать спасибо болельщикам. У нас всегда была хорошая фан-зона – мы ими гордимся. Так что поздравляю всех болельщиков «Донбасса» с победой. Они нас очень поддерживают, а нас это вдохновляет».