Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о поражении от Финляндии (2:3 Б) и обсудил возможности прохода в плей-офф чемпионата мира.
«Это был великолепный матч. Обе команды играли здорово. Мы проиграли по буллитам. Грех жаловаться на самоотдачу своей команды.
Мы блестяще провели первый период, бились, но проиграли отличной команде Финляндии. Надеемся на лучшее и посмотрим, как закончится вечерний матч, выйдем ли мы в четвертьфинал.
Не думаю, что игроки нервничали на буллитах, они старались исполнить хорошие финты, иногда можно переборщить с движениями клюшкой. У финнов очень хороший голкипер. Ребята пытались дать себе максимальный шанс забить. К сожалению, не получилось. Не сомневаюсь, что наши буллитеры хотели принести победу, но Финляндия тоже сильная команда и забила красивые голы.
Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью? Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет».
Напомним, на матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики.
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