Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»

Жерар Галлан / Фото: Las Vegas Review-Journal

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о поражении от Финляндии (2:3 Б) и обсудил возможности прохода в плей-офф чемпионата мира.



Мы блестяще провели первый период, бились, но проиграли отличной команде Финляндии. Надеемся на лучшее и посмотрим, как закончится вечерний матч, выйдем ли мы в четвертьфинал.

Не думаю, что игроки нервничали на буллитах, они старались исполнить хорошие финты, иногда можно переборщить с движениями клюшкой. У финнов очень хороший голкипер. Ребята пытались дать себе максимальный шанс забить. К сожалению, не получилось. Не сомневаюсь, что наши буллитеры хотели принести победу, но Финляндия тоже сильная команда и забила красивые голы.

Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью? Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет».