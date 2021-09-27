«Сокол» одержал волевую победу над «Краматорском»
Тренер «Краматорска»: «Быстро забросили и быстро расслабились. Потом уже было тяжело собраться»
Тренеры команды довольны тем, как игроки выполнили установку на матч
Фото: УХЛ
Ассистент главного тренера «Краматорска» Роман Сальников прокомментировал победу в матче с «Белым Барсом» (4:1).
– Сложно в таких играх говорить что-то про установку. Главное, что ребята пытаются слышать нас. Результатом доволен.
Много удалений? Их было много особенно в первом периоде. Я думаю, что это неаккуратность с нашей стороны. Быстро забили гол и быстро расслабились. Потом уже было тяжело собраться.
Следующая игра с «Мариуполем». Как будете настраиваться?
– Как и на каждую игру – на победу.
Отметим, что победа позволила «Краматорску» подняться на шестое место в турнирной таблице.
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