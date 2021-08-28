Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»
Тренер «Мариуполя» – об игре вратаря команды: «Красавчик! Много работы было – он спасал»
Александр Михеенок прокомментировал победу над «Кременчугом»
Фото: УХЛ
Тренер «Мариуполя» Александр Михеенок прокомментировал победу над «Кременчугом» (4:3) в матче Открытого Кубка Донбасса:
Был хороший матч, «Кременчуг» – хороший соперник. Интересный матч для болельщиков, ведь много голов было.
Готовимся к чемпионату, у нас продолжается сбор. Все идет своим чередом. У нас произошла ротация, это обычное явление. Сегодня дали другим ребятам поиграть.
Как оцените сегодня игру вратаря Дениса Короваева?
Красавчик! Много работы было – он спасал.
Напомним, в первом туре Открытого Кубка Донбасса «Мариуполь» проиграл «Краматорску».
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