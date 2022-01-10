«Мариуполь» в овертайме вырвал победу у «Белого Барса»
Тренер «Мариуполя»: «Парни все молодцы, здорово отработали. Идём дальше»
Александр Михеёнок отметил, что игрокам удалось хорошо начать матч
10 января 21:58
Александр Михеёнок / Фото: Суперлига
Тренер «Мариуполя» Александр Михеёнок прокомментировал матч с «Краматорском» (5:2) в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.
«Практически всё удалось. Была хорошая игра с обеих сторон. У нас сегодня получилось хорошее начало – забили два быстрых гола и довели игру до логического завершения, до победы. Парни все молодцы, здорово отработали. Идём дальше».
Об изменениях после прошлого матча с «Краматорском» (2:4).
«Конечно, немного поменяли, посмотрели видео. Вчера с парнями хорошо побеседовали, пообщались, и это вылилось в результат».
О поддержке болельщиков.
«Очень приятно, что приходит так много болельщиков на наши матчи. Это всегда вдохновляет и гонит только вперёд. Мы очень довольны и просим, чтобы болельщики поддерживали нас у экранов телевизора».
Напомним, ранее Олег Тимченко заявил, что «Краматорск» продолжает исправлять ошибки.
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