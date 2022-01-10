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Тренер «Мариуполя»: «Парни все молодцы, здорово отработали. Идём дальше»

Александр Михеёнок отметил, что игрокам удалось хорошо начать матч
Хоккей Хоккейная Суперлига
10 января 21:58
Тренер «Мариуполя»: «Парни все молодцы, здорово отработали. Идём дальше»
Александр Михеёнок / Фото: Суперлига

Тренер «Мариуполя» Александр Михеёнок прокомментировал матч с «Краматорском» (5:2) в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

«Практически всё удалось. Была хорошая игра с обеих сторон. У нас сегодня получилось хорошее начало – забили два быстрых гола и довели игру до логического завершения, до победы. Парни все молодцы, здорово отработали. Идём дальше».

Об изменениях после прошлого матча с «Краматорском» (2:4).

«Конечно, немного поменяли, посмотрели видео. Вчера с парнями хорошо побеседовали, пообщались, и это вылилось в результат».

О поддержке болельщиков.

«Очень приятно, что приходит так много болельщиков на наши матчи. Это всегда вдохновляет и гонит только вперёд. Мы очень довольны и просим, чтобы болельщики поддерживали нас у экранов телевизора».

Напомним, ранее Олег Тимченко заявил, что «Краматорск» продолжает исправлять ошибки.

Карен Агабекян
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Теги

ХК Мариуполь ХК Краматорск

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