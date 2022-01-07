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02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
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Тренер России об организации МЧМ-2022: «В отеле было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею»

По словам специалиста, в Канаде были проблемы с проживанием
Хоккей МЧМ-2022
07 января 15:24
Тренер России об организации МЧМ-2022: «В отеле было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею»
Сергей Зубов / Фото: Sportbox

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал об организации МЧМ-2022 в Канаде.

Отметим, турнир был преждевременно завершен из-за проблем с коронавирусом.

«Как мне организация чемпионата? В отеле праздновали свадьбу, еще какие-то вещи происходили.

Тяжело ответить. Наверное, у нас есть официальные лица, в нашей делегации, они вам более конкретно ответят на этот вопрос.

У меня нет своего мнения? Конечно, есть мнение. Были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею. Конечно, это все усложняло».

Напомним, ранее сборные России и Чехии сняли с самолета после отлета с МЧМ-2022.


Источник: championat.com Карен Агабекян
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сборная России (хоккей)

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