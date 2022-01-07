Представитель Федерации хоккея России: «Продолжать МЧМ-2022 уже не было смысла, спортивный принцип был нарушен»
Тренер России об организации МЧМ-2022: «В отеле было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею»
По словам специалиста, в Канаде были проблемы с проживанием
Сергей Зубов / Фото: Sportbox
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал об организации МЧМ-2022 в Канаде.
Отметим, турнир был преждевременно завершен из-за проблем с коронавирусом.
«Как мне организация чемпионата? В отеле праздновали свадьбу, еще какие-то вещи происходили.
Тяжело ответить. Наверное, у нас есть официальные лица, в нашей делегации, они вам более конкретно ответят на этот вопрос.
У меня нет своего мнения? Конечно, есть мнение. Были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею. Конечно, это все усложняло».
Напомним, ранее сборные России и Чехии сняли с самолета после отлета с МЧМ-2022.
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