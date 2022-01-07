Тренер России об организации МЧМ-2022: «В отеле было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею»

Сергей Зубов / Фото: Sportbox

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал об организации МЧМ-2022 в Канаде.

Отметим, турнир был преждевременно завершен из-за проблем с коронавирусом.

Тяжело ответить. Наверное, у нас есть официальные лица, в нашей делегации, они вам более конкретно ответят на этот вопрос.

У меня нет своего мнения? Конечно, есть мнение. Были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею. Конечно, это все усложняло».