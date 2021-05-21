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Тренер сборной Чехии: «Россия победила заслуженно. Мы не придерживались плана»

В группе А были разыграны первые очки
Хоккей Чемпионат мира
21 мая 21:38
Тренер сборной Чехии: «Россия победила заслуженно. Мы не придерживались плана»
Филипп Пешан / фото - СЭ

Тренер сборной Чехии Филипп Пешан высказался о первом матче чемпионата мира в Риге, Латвия, против команды из России. Специалист отметил заслуженную победу соперников и назвал главные причины провала старта мирового форума.

«Сборная России победила заслуженно. Мы не придерживались нашего плана.

Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали.

Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко». 

Отметим, что чехов считают скрытыми фаворитами чемпионата.


Антон Кривенко
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