Шайба форварда из НХЛ за 20 секунд до ОТ принесла России победу над Чехией
Тренер сборной Чехии: «Россия победила заслуженно. Мы не придерживались плана»
В группе А были разыграны первые очки
21 мая 21:38
Филипп Пешан / фото - СЭ
Тренер сборной Чехии Филипп Пешан высказался о первом матче чемпионата мира в Риге, Латвия, против команды из России. Специалист отметил заслуженную победу соперников и назвал главные причины провала старта мирового форума.
«Сборная России победила заслуженно. Мы не придерживались нашего плана.
Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали.
Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко».
Отметим, что чехов считают скрытыми фаворитами чемпионата.
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