Первая победа Латвии над Канадой и средний палец белоруса словакам. Чем запомнился первый день ЧМ-2021
Тренер сборной Латвии: «Цель – 12 очков. Обычно этого достаточно для выхода в 1/4 финала»
Боб Хартли – о задачах команды на ЧМ-2021
13:44
Боб Хартли / Фото - championat.comГлавный тренер сборной Латвии Боб Хартли после стартового победного матча с Канадой (2:0) сообщил о целях команды на чемпионате мира-2021.
«Мы поставили цель – 12 очков. Посмотрели по прошлым турнирам: 11-12 очков обычно достаточно для выхода в четвертьфинал. Если твой вратарь здорово сыграет, если забьешь пару голов в большинстве, пару раз повезет с голами, пару раз отскоки сыграют в твою сторону, и вот ты уже в полуфинале. Но нам нельзя забегать далеко вперед, нас ждут еще шесть матчей».
Ранее в группе В ЧМ-2021 голевую феерию выдали сборные Германии и Италии (9:4).
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