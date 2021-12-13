СК «Сокол» подписал двух опытных защитников
Тренер СК «Сокол»: «На следующую игру, конечно, внесем коррективы и думаю, что победы будут»
В клубе отметили, что некоторые игроки даже не катались на льду и приехали сразу на матч в Мариуполь
08:55
Фото: Суперлига
Ассистент главного тренера СК «Сокол» Евгений Галкин
прокомментировал поражение в матче с «Мариуполем» (3:6).
«Команда собралась практически за неделю, кто-то приехал сразу в Мариуполь и даже не катался на льду. Состав был несыгранный. Мы посмотрели сочетания, звенья. На следующую игру, конечно, внесем коррективы и думаю, что победы будут».
О замене вратаря во втором периоде.
«Не потому, что он плохо сыграл. Нужно было встряхнуть команду и это получилось».
О планах.
«Нам нужно больше потренироваться, чтобы найти связки, сочетания. После этой игры есть моменты, по которым понятно, кто с кем лучше играет».
Напомним, ранее СК «Сокол» опубликовал заявку на первый сезон Суперлиги.