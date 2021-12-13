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Тренер СК «Сокол»: «На следующую игру, конечно, внесем коррективы и думаю, что победы будут»

В клубе отметили, что некоторые игроки даже не катались на льду и приехали сразу на матч в Мариуполь

Хоккей Хоккейная Суперлига
08:55
Тренер СК «Сокол»: «На следующую игру, конечно, внесем коррективы и думаю, что победы будут»
Фото: Суперлига

Ассистент главного тренера СК «Сокол» Евгений Галкин прокомментировал поражение в матче с «Мариуполем» (3:6).

«Команда собралась практически за неделю, кто-то приехал сразу в Мариуполь и даже не катался на льду. Состав был несыгранный. Мы посмотрели сочетания, звенья. На следующую игру, конечно, внесем коррективы и думаю, что победы будут».

О замене вратаря во втором периоде.

«Не потому, что он плохо сыграл. Нужно было встряхнуть команду и это получилось».

О планах.

«Нам нужно больше потренироваться, чтобы найти связки, сочетания. После этой игры есть моменты, по которым понятно, кто с кем лучше играет».

Напомним, ранее СК «Сокол» опубликовал заявку на первый сезон Суперлиги.

Карен Агабекян
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