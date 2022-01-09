Шесть очков Марченкова помогли СК «Сокол» обыграть «Альтаир»
Тренер СК «Сокол» остался доволен дебютом Оганджаняна
Галкин поделился впечатлениями после пятой кряду победы
09 января 18:24
Фото: hsl.com.ua
Ассистент главного тренера СК «Сокол» Евгений Галкин дал комментарий после победы над «Альтаиром» (6:2), которая стала пятой кряду для киевлян.
Слова специалиста приводит пресс-служба Суперлиги:
Матч для нас сложился непросто. Я думаю, что ребята где-то недонастроились, а по ходу матча перестраиваться уже очень сложно. Хорошо, что сначала забили, но у соперника тоже было достаточно моментов. Отмечу, что в этом матче хорошо сыграл наш вратарь (Артур Оганджанян – прим.). В третьем периоде уже разбегались и смогли забить.
Это уже наш третий матч в выездной серии в Донецкой области и нам нравится. Приходят болельщики, поддерживают – это хорошо для домашней команды.
Ожидания от матча с «Донбассом»? Болельщикам можно ждать красивой игры. Мы будем серьезно настраиваться, разберем игру и будем готовиться.
Напомним, что для Артура Оганджаняна этот матч стал первым после перехода из УХЛ, за что ФХУ решила дисквалифицировать вратаря.