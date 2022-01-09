Тренер СК «Сокол» остался доволен дебютом Оганджаняна

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Ассистент главного тренера СК «Сокол» Евгений Галкин дал комментарий после победы над «Альтаиром» (6:2), которая стала пятой кряду для киевлян.



Слова специалиста приводит пресс-служба Суперлиги:

Это уже наш третий матч в выездной серии в Донецкой области и нам нравится. Приходят болельщики, поддерживают – это хорошо для домашней команды.

Ожидания от матча с «Донбассом»? Болельщикам можно ждать красивой игры. Мы будем серьезно настраиваться, разберем игру и будем готовиться.