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Тренер СК «Сокол»: «Уступили потому, что мы встречались с лидером чемпионата»
Киевляне обещают разобрать ошибки перед матчем с «Белым Барсом»
22 декабря 22:59
Евгений Галкин / Фото: Суперлига
Тренер киевского СК «Сокол» Евгений Галкин прокомментировал поражение от «Донбасса» (1:4) в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.
«Уступили потому, что мы встречались с лидером чемпионата, не видели их. У нас было много удалений и первые три шайбы были забиты в неравенстве. Тяжело было отыгрываться. Наше большинство не сработало, будем разбираться.
Трибуны? Поддержка чувствовалась, было слышно, и даже барабаны (улыбается). Молодцы».
О следующем матче против «Белого Барса».
«Мы подготовимся, разберём ошибки и я думаю, что в следующем матче сыграем хорошо».Напомним, наставник «Донбасса» Павел Микульчик был неудовлетворен игрой свой команды.
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