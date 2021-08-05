Тренер вратарей «Донбасса»: «Хочется помочь достичь ребятам хоккейной зрелости»

Емельянов – о переходе в донецкий клуб, прошлом опыте работы с Микульчиком и уровне линии голкиперов команды

Интервью

Фото: hcdonbass.com

Тренер вратарей «Донбасса» Алексей Емельянов рассказал о переходе в стан чемпиона Украины, а также оценил уровень голкипером донецкого коллектива:



Очень рад, что поступило предложение от «Донбасса». С главным тренером Павлом Микульчиком у нас уже был опыт совместной работы в Беларуси. Павел Антонович предложил продолжить карьеру в донецком клубе. «Донбасс» у всех на слуху, поэтому для меня работа здесь – это новый вызов. Сам престиж клуба заставляет почувствовать эту ответственность, и плюс «Донбасс» в этом сезоне сыграет в Хоккейной лиге чемпионов. Поэтому я долго не раздумывал насчет предложения, конечно, семья предлагала остаться дома, чтобы далеко не уезжать, но затем на семейном совете решили, что это лучший вариант, это хороший опыт.

Что стало ключевыми факторами при принятии решения?

В первую очередь, это сама система клуба. Постоянно следишь за разными клубами, смотришь кто как играет. «Донбасс» – это клуб, который в свое время создавался под КХЛ, здесь всегда хороший подбор игроков, хороший подход к хоккею в целом и к разным нюансам, который не всегда встретишь в клубах. И, конечно, выступление «Донбасса» в Лиге чемпионов. Не каждому тренеру посчастливится поработать на таком уровне – у нас в Беларуси некоторые тренеры никогда и не смогут приобрести такой опыт, потому что играет только чемпион.

У Вас уже был опыт работы с Павлом Микульчиком в белорусской «Лиде». Каким получился этот опыт?

Положительным. Мне импонирует, как он работает - его заряженность хоккеем, его «болезнь» за ребят, за результат. Таких въедливых и ответственных специалистов, которые хотят что-то сделать новое, сложно найти, в нашей белорусской лиге всего 2-3 таких тренера. Нравится его отношение к своему делу, он всегда переживает, «болеет» и волнуется. Посмотрим, стал ли он более спокойным за год работы в Украине, но пока вижу, что все такой же – переживает за результат: как доберутся игроки, как будут жить, то есть он очень много берет на себя.

У Вас большой игровой опыт. Какое достижение в своем карьере можете выделить как самое значимое?

В свое время сильно переживал, что получил травму перед Олимпиадой. Попасть на Олимпиаду – это дорогого стоит. Были в карьере такие моменты, когда ты доказываешь свою состоятельность. Когда тренер сборной тебе доверяет, а тренер в клубе говорит, что ты никакой. В этом плане таким показательным был мой первый чемпионат мира, когда мы выходили в элиту. Мы играли в Болгарии, и мне пришлось отыграть весь чемпионат.

Исходя из игрового опыта, какие знания и навыки хотелось бы в первую очередь передать новому поколению вратарей?

Когда ты молодой, ты очень эмоциональный и делаешь много спонтанных решений. Во время моей игровой карьеры, не было тренеров вратарей, не с кем было посоветоваться. Считаю, что главное, чему нужно научиться – это меньше распылятся, не отвлекаться от тренировок и игр, работать, не чтобы понравится тренеру, а на свое имя. Говорят, что вратари – особенные люди. Но на деле, такие же люди, просто ответственности больше. Во-первых, большие эмоциональные нагрузки, потому что вратарь играет все 60 минут и у него небольшое право на ошибку. Психология сильно влияет на игру вратаря, а уже от уверенности вратаря идет уверенность всей команды. Поэтому стараюсь делится своим опытом, чтобы они не совершали ошибок и им проще было достичь хоккейной зрелости.

Как можете оценить вратарскую линию «Донбасса»?

Перед приездом в клуб, я общался с тренерами, которые раньше работали с Макаровым, Ворисом и Дьяченко, потому что мне важно было понимать, как дальше выстроить отношения с ними и продолжать работу. По регалиям, которые уже есть у ребят, они неплохие. Макаров немного поопытнее, у него побольше игр, у Вориса – чуть меньше, но он моложе. Дьяченко – молодой украинский вратарь, которому необходимо развиваться и нужно больше игровой практики. Считаю, что у «Донбасса» перспективная вратарская линия. И самое главное, что при общении с ними стало понятно, что они все хотят чего-то добиться, выйти на новые уровни.

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется.