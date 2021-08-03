Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
Тренировка с Романом Благим. Новичок «Мариуполя» показал секреты подготовки профессионального хоккеиста
Спортсме продемонстрировал все упражнения на журналисте XSPORT
Эксклюзив
Роман Благой / Фото: УХЛ
Пятикратный чемпион Украины и чемпион мира в дивизионе IB Роман Благой специально для телеканала XSPORT показал тренировку профессионального хоккеиста.
Отметим, что Благой летом перешел из «Белого Барса» в «Мариуполь».
Напомним, ранее Благой заявил, что в новом сезоне «Мариуполь» будет бороться за призовые места.
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