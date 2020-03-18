Трус не играет в хоккей. Захаров вас в этом убедит

«Донбасс» с дублями Костикова и Захарова разгромил «Белый Барс»
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Один день из жизни капитана «Донбасса» в новом выпуске от XSPORT
Виктор Захаров / Фото - УХЛXSPORT на своем YouTube-канале опубликовал видеосюжет, в котором вы воочию можете увидеть один день из жизни капитана «Донбасса» и форварда сборной Украины Виктора Захарова.
Нападающий вице-чемпиона Украины поведал много интересного из того, что остается за кадром.
Напомним, «Донбасс» находится на первом месте турнирной таблицы регулярного чемпионата УХЛ.