ЦСКА минимально уступил московскому «Динамо», «Йокерит» разгромил «Куньлунь»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» – «Витязь» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
0:1 Старков (Малыхин, Мусин) 11
0:2 Старков (Попов, Бородкин) 20
1:2 Няттинен (Думбадзе, Хохлов) 53
1:3 Аалтонен (Кемиляйнен) 64
«Сочи» – «Трактор» – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
1:0 Точицкий (Завгородний) 2
1:1 Капустин (Пулккинен, Кулик) 7
1:2 Пулккинен (Ткачев, Седлак) 18
1:3 Гика (Бэйлен, Пулккинен) 20
2:3 Глотов (Александров, Феоктистов) 37
2:4 Стась (Исаев, Капустин) 50
ЦСКА – «Динамо» Москва – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
1:0 Дальбек (Нордстрем, Дитц) 27
1:1 Линдберг (Войнов, Шипачев) 32
2:1 Григоренко (Карнаухов, Нордстрем) 38
3:1 Соркин (Плотников, Валльмарк) 50
3:2 Галиев (Войнов, Шипачев) 52
3:3 Линдберг (Галиев, Шипачев) 55
3:4 Педан (О'Делл, Зайцев) 58
«Йокерит» – «Куньлунь» – 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)
1:0 Хольм (Анттила) 3
2:0 Йенсен (Шредер, Хольм) 24
3:0 Турунен (Грант, Хянникяйнен) 28
3:1 Верек (Рич) 35
4:1 Хольм 36
5:1 Коссила (Йоэнсуу) 39
6:1 Йенсен (Хольм) 44
7:1 Йенсен (Хольм) 60
«Динамо» Рига – «Авангард» – 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
1:0 Зиле (Мейя, Хисамутдинов) 15
2:0 Шваненбергс (Елисеев) 22
3:0 Мейя (Зиле) 30
3:1 Каски (Грицюк, Найт) 46
3:2 Грицюк (Найт) 50
3:3 Каски 59
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