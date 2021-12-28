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02:00 Германия - Чехия 2:1 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
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05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
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05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
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02:00 Австрия - Канада -:- Запланирован
21:00 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
23:30 Словакия - Россия -:- Запланирован
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13:00 Альтаир - Краматорск -:- Запланирован
18:45 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис -:- Запланирован

ЦСКА минимально уступил московскому «Динамо», «Йокерит» разгромил «Куньлунь»

«Сочи» проиграл «Трактору», «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо»
Хоккей КХЛ
22:20
ЦСКА минимально уступил московскому «Динамо», «Йокерит» разгромил «Куньлунь»
Фото: tass.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Витязь» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

0:1 Старков (Малыхин, Мусин) 11

0:2 Старков (Попов, Бородкин) 20

1:2 Няттинен (Думбадзе, Хохлов) 53

1:3 Аалтонен (Кемиляйнен) 64

«Сочи» – «Трактор» – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

1:0 Точицкий (Завгородний) 2

1:1 Капустин (Пулккинен, Кулик) 7

1:2 Пулккинен (Ткачев, Седлак) 18

1:3 Гика (Бэйлен, Пулккинен) 20

2:3 Глотов (Александров, Феоктистов) 37

2:4 Стась (Исаев, Капустин) 50

ЦСКА – «Динамо» Москва – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

1:0 Дальбек (Нордстрем, Дитц) 27

1:1 Линдберг (Войнов, Шипачев) 32

2:1 Григоренко (Карнаухов, Нордстрем) 38

3:1 Соркин (Плотников, Валльмарк) 50

3:2 Галиев (Войнов, Шипачев) 52

3:3 Линдберг (Галиев, Шипачев) 55

3:4 Педан (О'Делл, Зайцев) 58

«Йокерит» – «Куньлунь» – 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

1:0 Хольм (Анттила) 3

2:0 Йенсен (Шредер, Хольм) 24

3:0 Турунен (Грант, Хянникяйнен) 28

3:1 Верек (Рич) 35

4:1 Хольм 36

5:1 Коссила (Йоэнсуу) 39

6:1 Йенсен (Хольм) 44

7:1 Йенсен (Хольм) 60

«Динамо» Рига – «Авангард» – 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1) 

1:0 Зиле (Мейя, Хисамутдинов) 15

2:0 Шваненбергс (Елисеев) 22

3:0 Мейя (Зиле) 30

3:1 Каски (Грицюк, Найт) 46

3:2 Грицюк (Найт) 50

3:3 Каски 59

Рене Тер Велде
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Новости: Хоккей

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