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ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче с десятью шайбами, рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с «Куньлунем»

«Авангард» разобрался с «Йокеритом»
Хоккей КХЛ
22:04
ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче с десятью шайбами, рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с «Куньлунем»
Фото: championat.com

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Р – «Куньлунь Ред Стар» 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Вон (Ип, Фу П.), 04:04
0:2 Уэрек (Спроул, Челиос), 39:13
1:2 Елисеев (Карсумс), 41:46, ГБ
2:2 Скарлетт (Радил, Карьялайнен), 59:52
3:2 Дарзиньш, 65:00, ПБ

Вратари: Гудачек - Смит (О'Брайен, 41:46; Смит, 44:40)

ЦСКА – «Динамо» Мн 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Гуськов (Светлаков), 02:55
1:1 Сапего (Бек, Усов), 08:12
1:2 Усов (Теденбю, Бек), 10:17
2:2 Валльмарк (Гуськов, Сергеев), 24:26
2:3 Усов (Бек, Теденбю), 25:03
3:3 Блажиевский (Светлаков), 26:41
4:3 Карнаухов (Нордстрём, Григоренко), 39:27
5:3 Диц (Григоренко), 49:24, ГБ
5:4 Теденбю (Бек, Линдхольм), 57:06
6:4 Каменев (Сергеев), 57:58, ПВ

Вратари: Федотов - Колосов

«Йокерит» – «Авангард» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 Прохоркин (Якупов, Цегларик), 10:15
0:2 Брюквин (Дергачёв, Емелин), 25:06
0:3 Береглазов (Прохоркин), 29:04
1:3 Скленичка (Турунен, Савинайнен), 39:31, ГБ
1:4 Шевченко (Найт), 42:58, ГБ
1:5 Прохоркин (Грицюк, Каски), 57:06, ГБ

Вратари: Ювонен - Грубец

Олег Шумейко-младший
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