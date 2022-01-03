Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 7
Развернуть Свернуть
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:0 Окончен
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс 1:5 Окончен
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс 8:5 Окончен
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 4:2 Окончен
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс 4:5 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда -:- Запланирован
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен

ЦСКА одержал победу над «Авангардом», московское «Динамо» разобралось с «Локомотивом»

«Салават Юлаев» минимально уступил «Металлургу», «Северсталь» уступила «Динамо» Минск
Хоккей КХЛ
20:30
ЦСКА одержал победу над «Авангардом», московское «Динамо» разобралось с «Локомотивом»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» – «Амур» – 3:5 (0:2, 3:3, 0:0) 

0:1 Шаров (Педан, Архипов) 2

0:2 Горшков (Николишин, Бутузов) 18

0:3 Гребенщиков (Ленц) 24

0:4 Томашек (Гребенщиков, Ленц) 27

1:4 Кестнер (Мозик, Шулак) 29

2:4 Ушенин (Ушенин, Индрашис) 31

2:5 Гребенщиков (Шаров, Томашек) 33

3:5 Хамидуллин (Шулак, Ушенин) 40

«Сибирь» – «Ак Барс» – 2:6 (1:1, 1:2, 0:3) 

0:1 Коваленко (Хенкель, Галимов) 2

1:1 Литовченко (Чайковски, Ли) 9

1:2 Кагарлицкий (Линдхольм) 31

1:3 Кэмпфер (Хенкель) 33

2:3 Шенфельд (Пьянов, Шаров) 37

2:4 Уил (Тарасов) 43

2:5 Кагарлицкий (Уил) 47

2:6 Галимов (Коваленко) 57

«Барыс» – «Динамо» Рига – 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

1:0 Старченко (Вей, Савченко) 17

2:0 Сагадеев (Данияр) 23

2:1 Карсумс (Пуарье, Лорито) 33

3:1 Старченко (Савицкий, Морроу) 35

4:1 Берглунд (Юрчо, Орехов) 48

5:1 Михайлис (Лилья) 49

6:1 Михайлис (Волк) 58

7:1 Савченко (Михайлис) 60

«Салават Юлаев» – «Металлург» Мг – 3:4 (0:0, 2:3, 1:0, 0:1) 

0:1 Чибисов (Коростелев, Керри) 22

0:2 Коростелев (Чибисов) 24

0:3 Коростелев (Чибисов, Майе) 27

1:3 Башкиров 28

2:3 Тихонов (Ларсен, Гранлунд) 33

3:3 Башкиров (Кулемин, Тихонов) 60

3:4 Майе (Хультстрем) 62

«Нефтехимик» – «Торпедо» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) 

0:1 Агостино (Леннстрем, Миле) 15

1:1 Лещенко (Хайруллин, Клок) 52

2:1 Секстон (Кнот, Галимов) 55

«Северсталь» – «Динамо» Минск – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) 

1:0 Морозов (Пресс, Стенквист) 8

1:1 Стремвалль (Бек, Теденбю) 9

1:2 Коробов (Бенгтссон) 13

1:3 Бек (Альмквист, Демков) 23

1:4 Граовац (Мосалев) 28

2:4 Пилипенко (Стенквист, Вовченко) 50

2:5 Демков (Гудачек, Горбунов) 51

3:5 Морозов (Няттинен) 57

«Локомотив» – «Динамо» Москва – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 Рашевский 26

1:1 Анисимов (Осипов, Алексеев) 31

1:2 Галиев (Войнов) 54

ЦСКА – «Авангард» – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) 

0:1 Толчинский (Найт, Грицюк) 14

1:1 Валльмарк 27

2:1 Плотников (Нордстрем, Валльмарк) 38

2:2 Каски (Толчинский) 53

3:2 Попов (Мингачев) 58

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

В Чехии отреагировали на скандал в самолете. Если коротко – во всем виноваты россияне
В Чехии отреагировали на скандал в самолете. Если коротко – во всем виноваты россияне
МЧМ-2022
21:04
ЦСКА одержал победу над «Авангардом», московское «Динамо» разобралось с «Локомотивом»
ЦСКА одержал победу над «Авангардом», московское «Динамо» разобралось с «Локомотивом»
КХЛ
20:30
Фазель – об Олимпиаде без игроков НХЛ: «Случившееся стало кошмаром»
Фазель – об Олимпиаде без игроков НХЛ: «Случившееся стало кошмаром»
НХЛ
17:00
«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
Хоккейная Суперлига
13:56
Лига чемпионов. «Регле» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Регле» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов
13:45
Лига чемпионов. «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара». Видео трансляция
Лига чемпионов
13:39
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
13:26
Суперлига. «Краматорск» – СК «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
13:20
СК «Сокол» подписал финского защитника
СК «Сокол» подписал финского защитника
Хоккейная Суперлига
11:31
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости