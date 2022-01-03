ЦСКА одержал победу над «Авангардом», московское «Динамо» разобралось с «Локомотивом»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Амур» – 3:5 (0:2, 3:3, 0:0)
0:1 Шаров (Педан, Архипов) 2
0:2 Горшков (Николишин, Бутузов) 18
0:3 Гребенщиков (Ленц) 24
0:4 Томашек (Гребенщиков, Ленц) 27
1:4 Кестнер (Мозик, Шулак) 29
2:4 Ушенин (Ушенин, Индрашис) 31
2:5 Гребенщиков (Шаров, Томашек) 33
3:5 Хамидуллин (Шулак, Ушенин) 40
«Сибирь» – «Ак Барс» – 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
0:1 Коваленко (Хенкель, Галимов) 2
1:1 Литовченко (Чайковски, Ли) 9
1:2 Кагарлицкий (Линдхольм) 31
1:3 Кэмпфер (Хенкель) 33
2:3 Шенфельд (Пьянов, Шаров) 37
2:4 Уил (Тарасов) 43
2:5 Кагарлицкий (Уил) 47
2:6 Галимов (Коваленко) 57
«Барыс» – «Динамо» Рига – 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)
1:0 Старченко (Вей, Савченко) 17
2:0 Сагадеев (Данияр) 23
2:1 Карсумс (Пуарье, Лорито) 33
3:1 Старченко (Савицкий, Морроу) 35
4:1 Берглунд (Юрчо, Орехов) 48
5:1 Михайлис (Лилья) 49
6:1 Михайлис (Волк) 58
7:1 Савченко (Михайлис) 60
«Салават Юлаев» – «Металлург» Мг – 3:4 (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)
0:1 Чибисов (Коростелев, Керри) 22
0:2 Коростелев (Чибисов) 24
0:3 Коростелев (Чибисов, Майе) 27
1:3 Башкиров 28
2:3 Тихонов (Ларсен, Гранлунд) 33
3:3 Башкиров (Кулемин, Тихонов) 60
3:4 Майе (Хультстрем) 62
«Нефтехимик» – «Торпедо» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
0:1 Агостино (Леннстрем, Миле) 15
1:1 Лещенко (Хайруллин, Клок) 52
2:1 Секстон (Кнот, Галимов) 55
«Северсталь» – «Динамо» Минск – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
1:0 Морозов (Пресс, Стенквист) 8
1:1 Стремвалль (Бек, Теденбю) 9
1:2 Коробов (Бенгтссон) 13
1:3 Бек (Альмквист, Демков) 23
1:4 Граовац (Мосалев) 28
2:4 Пилипенко (Стенквист, Вовченко) 50
2:5 Демков (Гудачек, Горбунов) 51
3:5 Морозов (Няттинен) 57
«Локомотив» – «Динамо» Москва – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
0:1 Рашевский 26
1:1 Анисимов (Осипов, Алексеев) 31
1:2 Галиев (Войнов) 54
ЦСКА – «Авангард» – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
0:1 Толчинский (Найт, Грицюк) 14
1:1 Валльмарк 27
2:1 Плотников (Нордстрем, Валльмарк) 38
2:2 Каски (Толчинский) 53
3:2 Попов (Мингачев) 58