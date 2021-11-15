ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Нефтехимик» 3:2 ШБ (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Вихарев (Петрищев, Купцов), 13:08
1:1 Кудако (Шенфельд, Шор), 15:24
1:2 Купцов (Воробьёв), 31:39
2:2 Чесалин (Бодров), 39:25
3:2 Шаров, 65:00, ШБ
Вратари: Сятери – Судницин
«Трактор» – «Металлург» Магнитогорск 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Чибисов (Карри), 18:51
1:1 Седлак (Бэйлен, Тертышный), 30:20
2:1 Тертышный (Бэйлен), 32:12
2:2 Лайпсик (Голдобин), 50:00
3:2 Ткачев (Бэйлен, Седлак), 60:34
Вратари: Вилл – Кошечкин
«Динамо» Минск – «Локомотив» 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
Шайбы:
0:1 Мисюль, 04:14
1:1 Коробов (Демков, Альмквист), 05:27, ГБ
2:1 Стрёмвалль (Бек, Альмквист), 06:58, ГБ
2:2 Шалунов (Каюмов), 13:57
2:3 Каюмов (Анисимов), 20:30
2:4 Беляев (Черепанов), 22:23
2:5 Шалунов (Алексеев, Марченко), 28:33, ГБ
3:5 Стрёмвалль (Бек, Альмквист), 37:19, ГБ
3:6 Алексеев (Анисимов, Марченко), 55:03, ГБ
3:7 Шалунов (Каюмов, Кудрявцев), 59:46
Вратари: Рыбар – Паскуале
«Авангард» – «Витязь» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Шарипзянов (Дедунов, Жарков), 07:49
2:0 Брюквин (Береглазов, Косов), 33:37, ГБ
3:0 Грицюк, 40:28
Вратари: Грубец – Сапрыкин
«Динамо» Москва – «Йокерит» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 О Делл (Рашевский, Сергеев), 01:08
1:1 Кивисте (Юнттила, Бьёрнинен), 27:59
2:1 Фисенко, 37:14
3:1 Шипачев (Линдберг), 59:59, ПВ
Вратари: Бочаров – Линдбек
«Куньлунь» – «Амур» 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Горшков, 08:09
0:2 Шаров (Гребенщиков, Йордан), 22:01
0:3 Кузнецов (Алексеев, Знахаренко), 22:22
0:4 Гребенщиков (Кузнецов, Волгин), 31:46
1:4 Ип (Верек), 35:48
2:4 Николлс (Абрамов, Фрэм), 36:23
3:4 Абрамов (Николс, Бартли), 49:56
4:4 Спроул (Фу, Вон), 51:20
4:5 Ленц, 63:20
Вратари: Смит – Аликин
ЦСКА – «Северсталь» 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Хохлов (Лишка), 16:54
1:1 Григоренко (Блажиевский), 21:46
2:1 Карнаухов (Валльмарк, Сергеев), 36:27
2:2 Алексеев, 38:20
3:2 Окулов, 65:00, ПБ
Вратари: Федотов – Подъяпольский
«Динамо» Рига – «Адмирал» 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Тиивола (Скворцов, Сауторн), 04:01
1:1 Владислав Ушенин (Вячеслав Ушенин), 14:46
2:1 Сауторн (Кулда, Скворцов), 34:08
3:1 Тиивола (Карьялайнен, Зиле), 40:58
3:2 Грачев, 53:00
Вратари: Маттссон – Серебряков
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