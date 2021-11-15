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02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
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19:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован

ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»

«Авангард» уверенно прошел «Витязь», а «Трактор» в овертайме дожал «Магнитку»

Хоккей КХЛ
21:59
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Нефтехимик» 3:2 ШБ (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Вихарев (Петрищев, Купцов), 13:08

1:1 Кудако (Шенфельд, Шор), 15:24

1:2 Купцов (Воробьёв), 31:39

2:2 Чесалин (Бодров), 39:25

3:2 Шаров, 65:00, ШБ

Вратари: Сятери – Судницин

 

«Трактор» – «Металлург» Магнитогорск 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Чибисов (Карри), 18:51

1:1 Седлак (Бэйлен, Тертышный), 30:20

2:1 Тертышный (Бэйлен), 32:12

2:2 Лайпсик (Голдобин), 50:00

3:2 Ткачев (Бэйлен, Седлак), 60:34

Вратари: Вилл – Кошечкин

 

«Динамо» Минск – «Локомотив» 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Шайбы:

0:1 Мисюль, 04:14

1:1 Коробов (Демков, Альмквист), 05:27, ГБ

2:1 Стрёмвалль (Бек, Альмквист), 06:58, ГБ

2:2 Шалунов (Каюмов), 13:57

2:3 Каюмов (Анисимов), 20:30

2:4 Беляев (Черепанов), 22:23

2:5 Шалунов (Алексеев, Марченко), 28:33, ГБ

3:5 Стрёмвалль (Бек, Альмквист), 37:19, ГБ

3:6 Алексеев (Анисимов, Марченко), 55:03, ГБ

3:7 Шалунов (Каюмов, Кудрявцев), 59:46

Вратари: Рыбар – Паскуале

 

«Авангард» – «Витязь» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Шарипзянов (Дедунов, Жарков), 07:49

2:0 Брюквин (Береглазов, Косов), 33:37, ГБ

3:0 Грицюк, 40:28

Вратари: Грубец – Сапрыкин

 

«Динамо» Москва – «Йокерит» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 О Делл (Рашевский, Сергеев), 01:08

1:1 Кивисте (Юнттила, Бьёрнинен), 27:59

2:1 Фисенко, 37:14

3:1 Шипачев (Линдберг), 59:59, ПВ

Вратари: Бочаров – Линдбек

 

«Куньлунь» – «Амур» 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Горшков, 08:09

0:2 Шаров (Гребенщиков, Йордан), 22:01

0:3 Кузнецов (Алексеев, Знахаренко), 22:22

0:4 Гребенщиков (Кузнецов, Волгин), 31:46

1:4 Ип (Верек), 35:48

2:4 Николлс (Абрамов, Фрэм), 36:23

3:4 Абрамов (Николс, Бартли), 49:56

4:4 Спроул (Фу, Вон), 51:20

4:5 Ленц, 63:20

Вратари: Смит – Аликин

 

ЦСКА – «Северсталь» 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Хохлов (Лишка), 16:54

1:1 Григоренко (Блажиевский), 21:46

2:1 Карнаухов (Валльмарк, Сергеев), 36:27

2:2 Алексеев, 38:20

3:2 Окулов, 65:00, ПБ

Вратари: Федотов – Подъяпольский

 

«Динамо» Рига – «Адмирал» 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Тиивола (Скворцов, Сауторн), 04:01

1:1 Владислав Ушенин (Вячеслав Ушенин), 14:46

2:1 Сауторн (Кулда, Скворцов), 34:08

3:1 Тиивола (Карьялайнен, Зиле), 40:58

3:2 Грачев, 53:00

Вратари: Маттссон – Серебряков

 

Карен Агабекян
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