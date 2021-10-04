ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», «Автомобилист» выиграл у «Авангарда»
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Куньлунь» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Шайбы:
0:1 Фу, 04:48
1:1 Григоренко (Сергеев, Плотников), 10:28, ГБ
2:1 Окулов (Попов, Соркин), 30:42
3:1 Карнаухов (Слепышев), 41:15
4:1 Григоренко (Плотников, Сергеев), 59:32
Вратари: Федотов – Лазушин
«Трактор» – «Йокерит» 3:2 ШБ (1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Тертышный, 01:30
2:0 Шолохов (Фатеев), 22:29
2:1 Йенсен (О Нилл, Фриман), 25:59
2:2 Шрёдер (Скленичка, Лескинен), 42:25
3:2 Гика, 65:00, ШБ
Вратари: Вилл – Ювонен
«Автомобилист» – «Авангард» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 Спунер (Мэйсек), 10:13
2:0 Спунер (Да Коста), 21:22
3:0 Кормье (Блэкер, Мэйсек), 26:33, ГБ
3:1 Каски, 32:17, ГБ
3:2 Жарков (Каски), 46:51
4:2 Мэйсек (Трямкин, Василевский), 58:12, ПВ
5:2 Мэйсек (Спунер), 59:08, ПВ
Вратари: Галкин - Грубец
«Сибирь» – «Торпедо» 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Пайгин (Гривик), 02:20, ГБ
0:2 Агостино (Заар, Гривик), 05:18, ГБ
0:3 Мили (Жафяров, Агостино), 10:29
Вратари: Сятери (Красоткин) – Кочетков
«Адмирал» – «Динамо» Рига 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Радил (Алишаускас, Дарзиньш) 09:29
1:1 Ушенин Владислав (Шевченко) 37:37
1:2 Цибульскис (Елисеев, Кулда) 57:32 ГБ
Вратари: Серебряников – Маттссон
«Амур» – «Витязь» 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Одетт (Индрашис) 39:26
1:1 Томашек (Галузин) 40:26
2:1 Горшков 65:00 ПБ
Вратари: Аликин – Ежов
Комментарии 0