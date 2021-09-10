ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»
КХЛ. 10 сентября
«Динамо» Минск – «Автомобилист» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 Да Коста (Бочаров, Щемеров), 33:42
0:2 Романцев (Белоусов), 41:36
1:2 Еременко, 59:20
Вратари: Колосов – Шикин
«Северсталь» – «Трактор» 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0;1)
Шайбы:
0:1 Стась (Тертышный, Телегин), 18:41
1:1 Лишка (Морозов, Пресс), 33:40
1:2 Гика, 65:00, ШБ
Вратари: Шостак – Вилл
«Витязь» – «Ак Барс» 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Линдхольм (Журавлев, Коваленко), 12:27
1:1 Одетт (Оямяки), 46:47, ГБ
1:2 Хенкель (Кагарлицкий), 63:34
Вратари: Ежов – Бобков
ЦСКА – «Локомотив» 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 Сведберг (Юртайкин, Андронов), 14:08, ГБ
2:0 Валльмарк (Гилмор, Слепышев), 14:36, ГБ
3:0 Гуськов (Нестеров, Валльмарк), 21:14, ГБ
3:1 Буше (Петерссон), 39:48
Вратари: Федотов – Паскуале
«Металлург» Магнитогорск – «Адмирал» 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Карпов (Карри, Майе), 04:22
1:1 Обидин (Шулак), 12:32, ГБ
1:2 Букартс (Мозик, Шулак), 33:41, ГБ
1:3 Котляревский (Шевченко), 45:18
2:3 Карпов (Земченок, Коростелев), 55:40
3:3 Майе (Хульстрем, Яковлев), 58:49, ГБ
4:3 Коростелев (Чибисов), 62:22
Вратари: Олкинуора (Кошечкин) – Налимов
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