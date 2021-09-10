Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»

Результаты и хайлайты матчей КХЛ 10 сентября
Хоккей КХЛ
22:48
ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»
Фото: khl.ru

КХЛ. 10 сентября

«Динамо» Минск – «Автомобилист» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 Да Коста (Бочаров, Щемеров), 33:42

0:2 Романцев (Белоусов), 41:36

1:2 Еременко, 59:20

Вратари: Колосов – Шикин

«Северсталь» – «Трактор» 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0;1)

Шайбы:

0:1 Стась (Тертышный, Телегин), 18:41

1:1 Лишка (Морозов, Пресс), 33:40

1:2 Гика, 65:00, ШБ

Вратари: Шостак – Вилл 

«Витязь» – «Ак Барс» 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Линдхольм (Журавлев, Коваленко), 12:27

1:1 Одетт (Оямяки), 46:47, ГБ

1:2 Хенкель (Кагарлицкий), 63:34

Вратари: Ежов – Бобков

ЦСКА – «Локомотив» 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы:

1:0 Сведберг (Юртайкин, Андронов), 14:08, ГБ

2:0 Валльмарк (Гилмор, Слепышев), 14:36, ГБ

3:0 Гуськов (Нестеров, Валльмарк), 21:14, ГБ

3:1 Буше (Петерссон), 39:48

Вратари: Федотов – Паскуале

«Металлург» Магнитогорск – «Адмирал» 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Карпов (Карри, Майе), 04:22

1:1 Обидин (Шулак), 12:32, ГБ

1:2 Букартс (Мозик, Шулак), 33:41, ГБ

1:3 Котляревский (Шевченко), 45:18

2:3 Карпов (Земченок, Коростелев), 55:40

3:3 Майе (Хульстрем, Яковлев), 58:49, ГБ

4:3 Коростелев (Чибисов), 62:22

Вратари: Олкинуора (Кошечкин) – Налимов 

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ак Барс ЦСКА

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
Хоккей КХЛ
6 сентября 22:45
«Милан» отпустит в ЦСКА испанского полузащитника
«Милан» отпустит в ЦСКА испанского полузащитника
Футбол Серия А (Италия)
3 сентября 16:46
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии нового сезона КХЛ
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии нового сезона КХЛ
Хоккей КХЛ
1 сентября 21:39

Новости: Хоккей

ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»
ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»
КХЛ
10 сентября 22:48
«Кременчуг» в матче с девятью шайбами разгромил «Белый Барс»
«Кременчуг» в матче с девятью шайбами разгромил «Белый Барс»
УХЛ
10 сентября 21:56
Витер – о 0:5 от «Сокола»: «Все под контролем. Очень многое получилось»
Витер – о 0:5 от «Сокола»: «Все под контролем. Очень многое получилось»
УХЛ
10 сентября 20:01
Шафаренко: «Когда игра у команды получается, то оно видно»
Шафаренко: «Когда игра у команды получается, то оно видно»
УХЛ
10 сентября 19:54
«Сокол» уничтожил «Мариуполь» на Kremenchuk Open Cup
«Сокол» уничтожил «Мариуполь» на Kremenchuk Open Cup
УХЛ
10 сентября 18:10
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» — «Фриск Аскер». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» — «Фриск Аскер». Видео трансляция
Лига чемпионов
10 сентября 14:29
Микульчик: «У нас не работает большинство»
Микульчик: «У нас не работает большинство»
Лига чемпионов
10 сентября 10:10
Захаров - о поражении «Руану»: «Нужно было забивать свои моменты»
Захаров - о поражении «Руану»: «Нужно было забивать свои моменты»
Лига чемпионов
10 сентября 09:15
«Клагенфурт» одержал разгромную победу над «Рунгстедом»
«Клагенфурт» одержал разгромную победу над «Рунгстедом»
Лига чемпионов
10 сентября 08:10
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
8
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
7
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
10 сентября 15:00
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
06:00
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
17:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
19:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
22:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
12 сентября 19:00
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
12 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00