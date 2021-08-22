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Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»

Форвард «Донбасса» – о победе на Мемориале Павла Забойника
Хоккей Хоккей в Европе
12:37
Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Фото: УХЛ

Форвард «Донбасса» Виктор Туркин рассказал о победе дончан на Мемориале Павла Забойника:

«На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне. Показали, что мы ничем не хуже. Даже наоборот – если выиграли турнир, значит чем-то лучше. Выполнили все, что от нас требовали и вот результат.

Игра со «Зволеном» получилась самой непростой. Во-первых, три дня подряд играть тяжело. «Зволен» вчера играл своим вторым составом, а сегодня вышел первым, поэтому у них было чуть больше сил, выглядели свежее. Нам пришлось больше сыграть от обороны и ждать их ошибок, чтобы воспользоваться шансом и реализовать свои моменты.

Если вся команда будет действовать как один, никто не будет придумывать и работать по заданию, то мы можем дать бой любой команде. Наша сила в единстве. Необходимо делать все вовремя и тогда дадим бой всем.

Мы еще не дошли до своей оптимальной формы. На тренировках можно много работать, но выйти на свой уровень или повысить его можно только через матчи.

Впереди Открытый кубок Донбасса. Мы нацелены только на кубок».


Ранее выступление «Донбасса» оценил главный тренер команды.

Следующим турниром для чемпиона Украины станет домашний Открытый кубок Донбасса, где также примут участие «Краматорск», «Кременчуг» и «Мариуполь».

После этого дончане впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов. Ранее стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в этом турнире.


Источник: hcdonbass.com Сергей Остапенко
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