СК «Сокол» победил «Альтаир» и вернулся на второе место в Суперлиге
Ты – часть команды! Посмотрите на игру глазами хоккеистов. Видео
На этой неделе киевский СК «Сокол» провел серию домашних поединков против «Краматорска», «Мариуполя», «Донбасса» и «Альтаира»
15:26
Драматичная развязка, невероятная интрига и наряжение, красивые голы и масса опасных моментов - все это болельщики могут увидеть с неожиданного ракурса. Самый результативный форвард киевлян Виктор Шахворостов надел на матч против «Краматорска» GoPro и показал встречу с принципиальным противником от первого лица. Смотрим!