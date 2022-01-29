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Ты – часть команды! Посмотрите на игру глазами хоккеистов. Видео

На этой неделе киевский СК «Сокол» провел серию домашних поединков против «Краматорска», «Мариуполя», «Донбасса» и «Альтаира»
Хоккей Хоккейная Суперлига
15:26
Ты – часть команды! Посмотрите на игру глазами хоккеистов. Видео

Драматичная развязка, невероятная интрига и наряжение, красивые голы и масса опасных моментов - все это болельщики могут увидеть с неожиданного ракурса. Самый результативный форвард киевлян Виктор Шахворостов надел на матч против «Краматорска» GoPro и показал встречу с принципиальным противником от первого лица. Смотрим!

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Теги

СК Сокол Хоккейная Суперлига

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