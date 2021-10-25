У Мережко гол и ассист в матче ВХЛ за «Рубин». Его нет в расширенном списке сборной Украины

Шайба украинца стала победной для «Рубина»





Игорь Мережко / Фото: Твиттер

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» украинца Игоря Мережко в гостях обыграл «Южный Урал» со счетом 5:4.



В третьем периоде при счете 4:4 Мережко забросил победную шайбу. Также на счету украинцу ассист, после которого счет стал 0:2.

Отметим, что победа позволила «Рубину» сохранить за собой вторую позицию.

Напомним, ранее Мережко не попал в расширенный список сборной Украины.