У Мережко гол и ассист в матче ВХЛ за «Рубин». Его нет в расширенном списке сборной Украины

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДжошуа растерян перед реваншем с Усиком. Понимает, что нужно побеждать, но не знает как поступить с тренером
матч-центр : Хоккей
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Хоккей (14 событий из 23) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 1:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 2:1 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс 2:4 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс 7:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс 6:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 7:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс 4:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Мариуполь 3:7 Окончен
17:00 Рулав Одд - Донбасс 0:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован

У Мережко гол и ассист в матче ВХЛ за «Рубин». Его нет в расширенном списке сборной Украины

Шайба украинца стала победной для «Рубина»

Хоккей Хоккей в Европе
21:12
У Мережко гол и ассист в матче ВХЛ за «Рубин». Его нет в расширенном списке сборной Украины
Игорь Мережко / Фото: Твиттер

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» украинца Игоря Мережко в гостях обыграл «Южный Урал» со счетом 5:4.

В третьем периоде при счете 4:4 Мережко забросил победную шайбу. Также на счету украинцу ассист, после которого счет стал 0:2.

Отметим, что победа позволила «Рубину» сохранить за собой вторую позицию.

Напомним, ранее Мережко не попал в расширенный список сборной Украины.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игорь Мережко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
29 сентября 22:12

Новости: Хоккей

У Мережко гол и ассист в матче ВХЛ за «Рубин». Его нет в расширенном списке сборной Украины
У Мережко гол и ассист в матче ВХЛ за «Рубин». Его нет в расширенном списке сборной Украины
Хоккей в Европе
21:12
Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Хоккей в Европе
18:43
Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»
Интервью
Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»
Хоккей в Европе
17:36
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
УХЛ
16:49
Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
УХЛ
13:09
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Хоккей в Европе
10:37
XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова
XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова
УХЛ
10:33
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
НХЛ
07:59
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
Хоккей в Европе
24 октября 21:30
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсона нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсона нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости