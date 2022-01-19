У СК «Сокол» появился первый фан-клуб на основе броварской школы №9

Хоккеисты пообщались со школьниками, ответили на интересующие юных учеников вопросы и провели автограф-сессию

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Киевский СК «Сокол» открыл первый фан-клуб в школе №9 города Бровары.



В броварскую школу приехали игроки киевлян – голкипер Артур Оганджанян и нападающий Дмитрий Марченков. Хоккеисты пообщались со школьниками и ответили на вопросы о своей жизни в хоккее – про драки в хоккее, болельщиков, необычные подарки и будни хоккеистов.

Также игроки провели автограф-сессию, после которой делегация клуба подарила школе именную джерси СК Сокол.

Ученицы 10-Б Евгения и София поделились своими впечатлениями от встречи:

Игроки интересны как личности. Они занимаются спортом, развиваются в хоккее, у них есть свои планы на будущее и они не собираются опускать руки. Было реально интересно. Мы конечно же придем на игру, нарисуем плакаты и поддержим ребят максимально.

Также положительные эмоции от встречи получили и хоккеисты:

Очень приятно видеть эмоции детей, нахлынули воспоминания из школы, очень хорошее дело сделали. Для команды и для клуба это крайне важно. Чем больше болельщиков на трибунах, тем лучше. Это эмоции, гул трибун, который гонит вперед. Одни плюсы. Дети с юных лет узнают о хоккее. Хочется, чтобы они заинтересовались, надели коньки и становились хоккеистами, – отметил голкипер Артур Оганджанян.

Напомним, что в последнем матче Суперлиги СК «Сокол» «всухую» переиграл «Белый Барс».