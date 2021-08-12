Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
Учитесь играть в хоккей? Роман Благой показал как делать кистевой бросок
Украинский хоккеист научил бросать журналиста XSPORT
Пятикратный чемпион Украины и чемпион мира в дивизионе IB Роман Благой специально для телеканала XSPORT показал технику кистевого броска.
Ранее Благой показал читателям и зрителям XSPORT тренировку профессионального хоккеиста.
Отметим, что Благой этим летом перешел из «Белого Барса», где он был одним из лидеров, в ХК «Мариуполь».
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