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Учитесь играть в хоккей? Роман Благой показал как делать кистевой бросок

Украинский хоккеист научил бросать журналиста XSPORT

Хоккей УХЛ
15:28
Учитесь играть в хоккей? Роман Благой показал как делать кистевой бросок

Пятикратный чемпион Украины и чемпион мира в дивизионе IB Роман Благой специально для телеканала XSPORT показал технику кистевого броска.


Ранее Благой показал читателям и зрителям XSPORT тренировку профессионального хоккеиста.

Отметим, что Благой этим летом перешел из «Белого Барса», где он был одним из лидеров, в ХК «Мариуполь».

Карен Агабекян
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Теги

Роман Благой ХК Мариуполь

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