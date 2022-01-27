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Учредитель СК «Сокол»: «Основной посыл проекта – это адаптация и популяризация хоккея в Украине»

Виталий Кропачев доволен выступлениями команды в Суперлиге
Хоккей Хоккейная Суперлига
13:19
Учредитель СК «Сокол»: «Основной посыл проекта – это адаптация и популяризация хоккея в Украине»

Учредитель СК «Сокол» Виталий Кропачев пообщался с корреспондентом XSPORT. В частности, Кропачев рассказал о главных целях клуба, а также сообщил, что они готовят много интересных проектов, которые должны популяризировать хоккей и здоровый образ жизни в Украине.

Накануне лидеры команды подарили владельцу именную джерси с четвертым номером на спине.

Расскажите, сегодня вам приятный презент сделали лидеры команды.

Конечно, презенты всегда приятны, тем более от своей команды, за которую болеешь в первую очередь – это волнительно и интересно.

Какие ощущения у вас от этого проекта? Он довольно молодой, но команда уже один из лидеров чемпионата.

Я думаю, что мы идем в правильном направлении. Мы не играем на месяц, на два, мы играем на долгий период времени.

Основной посыл – это адаптация и популяризация хоккея в Украине, а также спортивного образа жизни. Это самый главный проект, который у нас может быть.

Ожидали, что в Суперлиге будет настолько конкурентная борьба?

Лига молодая. Команды с каждым днем набирают обороты. Я был уверен, что в какой-то период времени мы тоже их наберем. То, что есть конкуренция – это хорошо: никто не расслабляется, тренеры занимаются селекцией, мы пытаемся укрепляться.

Довольны Олегом Микульчиком?

У меня к нему нет претензий, как и нет претензий к команде. Очень молодая команда и показать такой результат с такими соперниками, которые не первый год играют практически наравне – это очень хорошо.

Матч СК «Сокол – «Донбасс» демонстрировали на самом большом экране в Европе. Что скажете, это содействовало популяризации хоккея?

Все, что мы делаем, мы делаем для популяризации здорового образа жизни и хоккея. Это первый раз в истории на таком экране показывали хоккейный матч. Я думаю, это станет хорошей традицией. У нас есть еще масса проектов, которые мы хотим воплотить в течение этого года.

Хотим сделать более обширные мероприятия, чтобы привлечь, как и жителей Киева, так и гостей, которые приедут на те праздники и мероприятия, которые мы хотим сделать.

Какие проекты, если не секрет?

Все проекты связаны с хоккеем.

Часто бываете на матчах команды?

Когда в Киеве – всегда прихожу.

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В турнирной таблице Суперлиги Париматч СК «Сокол» занимает третье место. Единственная команда, которую киевлянам пока не удалось обыграть в рамках регулярного чемпионата – «Донбасс».

Сегодня, 27 января, СК «Сокол» сыграет против «Альтаира». Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT+. Начало – в 19:00.


Источник: XSPORT
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