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Ударная вторая половина стартового периода подарила США победу над Словакией

Американцы уверенно прошли в полуфинал ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
18:27
Ударная вторая половина стартового периода подарила США победу над Словакией

Чемпионат мира. Четвертьфинал:

США – Словакия 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

1:0 – Бойл – 13:08,

2:0 – Блеквелл (Лабанк, Робинсон) – 15:25,

3:0 – Гарленд (Мур, Джонс) – 19:30,

3:1 – Цегларик (Лантоши) – 32:12,

4:1 – Блеквелл (Робинсон, Лабанк) – 36:50,

5:1 – Хмелевски (Воланин) – 45:15,

6:1 – Гарленд (Воланин, Мур) – 58:45,

Вратари: Петерсен – Гуска.

Сборная США уверенно выиграла четвертьфинальный поединок против команды Словакии и стала первым полуфиналистом чемпионата мира в Риге.

Американцы сделали игру за последние 7 минут стартового периода, когда им удалось забросить три безответные шайбы.

Словаки возродили интригу в середине матча. Забросил лучший бомбардир ЧМ-2021 Петер Цегларик.

Но в этот день сборная США была откровенно сильнее. Североамериканцы еще трижды праздновали взятие ворот соперника и завершили встречу со счетом 6:1 в свою пользу.

По дублю в составе победителей оформили Колин Блеквелл и Конор Гарленд.

Словаки остались без медали чемпионата мира девятый год подряд, ну а американцы надеются завоевать свой первый титул победителя ЧМ с 1933-го года!


Александр Сукманский
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Теги

сборная Словакии (хоккей) сборная США (хоккей)

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