Борис Колесников: «ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократичных правил в украинском хоккейном сообществе»
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
Смотрите матч регулярного чемпионата в прямом эфире на XSPORT
09:39
Фото - uhl.ua
В пятницу, 19 ноября, в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги «Кременчуг» на своем льду примет «Донбасс».
Начало встречи – в 18:30. Прямую трансляцию матча «Кременчуг» – «Донбасс» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Комментатор – Филипп Штода.
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