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20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 0:4 Окончен
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04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 6:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Окончен 2:0 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Окончен 0:6 Окончен
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23:00 Детройт Ред Уингс - Каролина Харрикейнс Запланирован -:- Запланирован
23:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс Запланирован -:- Запланирован
23:30 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Запланирован -:- Запланирован
00:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз Окончен 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 0:3 Окончен
02:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 3:1 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс Окончен 4:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс Окончен 2:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 4:5 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нэшвилл Предаторс Окончен 6:3 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 2:5 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Окончен 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Окончен 1:3 Окончен
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УХЛ. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция

Смотрите на телеканале XSPORT встречу чемпионата Украины

Телепрограмма XSPORT Хоккей УХЛ
14 марта 2021г. 08:58
УХЛ. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
Хоккеисты «Мариуполя» / фото - пресс-служба УХЛ

«Мариуполь» в воскресенье, 14 марта, в матче регулярного сезона чемпионата Украины на своем льду сыграет против «Краматорска».

Смотреть поединок можно будет на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 15:00.

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ХК Мариуполь ХК Краматорск

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