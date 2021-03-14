УХЛ. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция

Хоккеисты «Мариуполя» / фото - пресс-служба УХЛ

«Мариуполь» в воскресенье, 14 марта, в матче регулярного сезона чемпионата Украины на своем льду сыграет против «Краматорска».

Смотреть поединок можно будет на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 15:00.

Плеер 1

Плеер 2