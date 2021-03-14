Остап Маркевич подвел итоги матча «Мариуполь» – «Ворскла»
УХЛ. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
Смотрите на телеканале XSPORT встречу чемпионата Украины
Хоккеисты «Мариуполя» / фото - пресс-служба УХЛ
«Мариуполь» в воскресенье, 14 марта, в матче регулярного сезона чемпионата Украины на своем льду сыграет против «Краматорска».
Смотреть поединок можно будет на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 15:00.
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