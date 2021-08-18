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УХЛ показала логотип нового сезона

В лиге акцентировали внимание на том, что это уже их шестой сезон

Хоккей УХЛ
14:48
УХЛ показала логотип нового сезона

В преддверии возобновления официальных матчей Украинская хоккейная лига (УХЛ) презентовала логотип сезона 2021/2022 гг.

Форма логотипа осталась неизменной и повторяет силуэт основного логотипа УХЛ. Главным элементом логотипа выступает цифра 6, которая выполнена в одной стилистике с основой логотипа. Сам логотип выражает уверенность и силу – те качества, с которыми ассоциируется сам хоккей.

Также отметим, что в новом сезоне за вратарскими воротами появятся трапеции: именно в этой зоне за линией ворот вратарь имеет право на владение шайбой.

Напомним, ранее CHL красиво представила «Донбасс» перед стартом нового сезона. Также уже началась продажа билетов на первый матч дончан в Лиге чемпионов..

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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