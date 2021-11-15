Борис Колесников: «ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократичных правил в украинском хоккейном сообществе»
Украина – 14-я в рейтинге Хоккейной Лиги Чемпионов
Первые очки в копилку украинской лиги положил донецкий «Донбасс»
10:49
«Донбасс» / Фото - hcdonbass.com16 ноября стартует плей-офф Хоккейной Лиги Чемпионов, однако уже без участия украинского клуба.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира Украину впервые представлял донецкий «Донбасс». Подопечным Павла Микульчика не удалось выйти из квартета G, где соперниками дончан были австрийский «Клагенфурт», французский «Руан» и датский «Рунгстед» – «Донбасс» занял третье место и положил первые очки в копилку Украины в рейтинге турнира.
Таким образом, Украина занимает 14-ю строчку в рейтинге лиг хоккейной ЛЧ.
А вот в рейтинге IIHF для национальных сборных Украина находится на 27-й позиции.
В 2007 году, когда национальная команда Украины в последний раз выступала в элитном дивизионе чемпионата мира, наша сборная находилась на 15 месте рейтинга Международной федерации хоккея.
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