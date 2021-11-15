Украина – 14-я в рейтинге Хоккейной Лиги Чемпионов

Первые очки в копилку украинской лиги положил донецкий «Донбасс»

«Донбасс» / Фото - hcdonbass.com

16 ноября стартует плей-офф, однако уже без участия украинского клуба.Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира Украину впервые представлял донецкий. Подопечнымне удалось выйти из квартета G, где соперниками дончан были австрийский «Клагенфурт», французский «Руан» и датский «Рунгстед» – «Донбасс» занял третье место и положил первые очки в копилку Украины в рейтинге турнира.В 2007 году, когда национальная команда Украины в последний раз выступала в элитном дивизионе чемпионата мира, наша сборная находилась на 15 месте рейтинга Международной федерации хоккея.