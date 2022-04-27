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Україна розбила Сербію в стартовому матчі чемпіонату світу у Польщі

Наша команда перемогла насухо в першому поєдинку турніру в Дивізіоні ІВ
Хоккей Сборная Украины
19:46
Україна розбила Сербію в стартовому матчі чемпіонату світу у Польщі

Чемпіонат світу. Дивізіон ІВ:

Україна – Сербія 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

1:0 – Пересунько (Міхнов, Благий – біл.) – 01:24,

2:0 – Пересунько (Міхнов, Пангелов-Юлдашев) – 10:51,

3:0 – Мазур (Матусевич, Міхнов) – 23:30,

4:0 – Мазур (Пангелов-Юлдашев, Міхнов – біл.)

5:0 – Німенко (Благий, Андрейків) – 33:10.

6:0 – Морозов (Ворона, Андрейків – мен.) – 48:24,

7:0 – Лялька (Фадеєв, Коренчук) – 50:39,

Воротарі: Кубрицький – Бітон,

Кидки: 52 (16, 17, 19) – 13 (6, 3, 4).

В своєму матчі в рамках чемпіонату світу IIHF в Дивізіоні ІВ, що проходить в Польщі, національна збірна України розгромила головного аутсайдера змагань команду Сербії.

Це була перша гра «синьо-жовтих» в рамках чемпіонатів світу за останні три роки. Через COVID-19 турніри в рамках нашого дивізіону в 2020 та 2021 роках не проводились.

Сербам українці відвантажили сім шайб, не пропустивши в свої ворота. По дублю оформили Олександр Пересунько та Вадим Мазур. Також забивали Дмитро Німенко, Фелікс Морозов та Віталій Лялька

Шатаут до свого активу заніс наш воротар Дмитро Кубрицький.

Україна набрала три очки так само, як і збірні Японії та Польщі, які розпочали чемпіонат світу на день раніше.

Турнірне становище:

1. Японія 1 гра, 3 очки

2. Україна 1, 3

3. Польща 1, 3

4. Естонія 1, 0

5. Сербія 2, 0

28 квітня збірна України в Тихи зіграє проти господарів турніру поляків. Початок матчу о 21:00 за Києвом.

Александр Сукманский
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Александр Пересунько Вадим Мазур

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