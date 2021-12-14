Украина U20 проиграла японцам на чемпионате мира DIB и потерпела свое первое поражение на турнире

Команда Японии перебегала подопечных Александра Бобкина

Сборная Украины U-20 / Фото - XSPORT

Чемпионат мира U20. Дивизион IB. 2-й тур:

Украина – Япония 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 – Уэно (Андо, Цуцуми) – 13:26,

0:2 – Ова (Мурасе, Сато – бол.) – 24:52

1:2 – Симчук (Гончаренко, Коржилецкий) – 39:19,

1:3 – Цуцуми – 59:50 (ПВ)



Украина: Кубрицкий (Майко), Чолач-Дахновский, Коржилецкий-Симчук-Гончаренко, Гребеник-Пономаренко, Трахт-Шаповалов-Бородай, Евтухов-Палийчук, Панасенко-Царьковский-Сушков, Филимонов, Ткач-Варава-Грабовецкий

Потеряв из-за травмы нападающего ХК «Краматорск» Дмитрия Кобыльника в стартовом матче турнира в Таллине против Эстонии (7:2), тренерский штаб молодежной сборной Украины был вынужден возмещать кадровый потенциал нашей атаки. В итоге, в тройке с Богданом Панасенко и Данилом Царьковским в стартовом составе вышел защитник Владислав Сушков.

В отличие от украинцев японцы свой стартовый матч на ЧМ в Дивизионе IB проиграли – сборной Словении со счетом 3:7. Но нашу команду азиатский соперник удивил.

В первом и втором периодах японцы забросили по шайбе: одну в равных составах и одну в большинстве – 0:2.

Сборная Украины возродила надежду на положительный результат на последней минуте второго периода. За 41 секунду до сирены шайбу забросил Михаил Симчук – 1:2.

Третий период был борьбой нервов. За шесть минут до конца встречи сборная Украины получила возможность четыре минуты поиграть в большинстве, но не смогла его реализовать. Сняв вратаря за 35 секунд до сирены, украинцы пропустили и третью шайбу. Наша команда потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дивизионе IB.

В среду украинцы встретятся с главными фаворитами в борьбе за повышение в классе французами.

Турнирное положение:

1. Словения 1 игра, 3 очка

2. Франция 1, 3

3. Украина 2, 3

4. Япония 2, 3

5. Польша 1, 0

6. Эстония 1, 0

Другие матчи 14 декабря:

16:00 Словения – Польша

19:30 Франция – Эстония



