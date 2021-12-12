Украина U20 стартовала с победы над Эстонией на чемпионате мира-2021

Дебют новичка! Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
18:30
В Таллине в рамках чемпионата мира U20 в Дивизионе I группы В сборная Украины уверенно обыграла Эстонию со счетом 7:2.
Чемпионат мира U20. Дивизион I группа B
Эстония – Украина 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)
Шайбы:
0:1 Грабовецкий (Ваправа), 02:10
0:2 Коржилецкий (Гончаренко, Евтухов), 08:36
1:2 Степанов (Поцинок, Джоги), 16:51
1:3 Трахт (Чолач, Коржилецкий), 21:23 ГБ
1:4 Коржилецкий (Симчук, Чолач), 27:13 ГБ
1:5 Гончаренко (Симчук, Чолач), 28:11
1:6 Гончаренко (Симчук, Чолач), 29:46
2:6 Концеус (Кудевица), 31:34 ГБ
2:7 Гребенюк (Панасенко, Шаповалов), 49:25 ГБ
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