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Украина U20 стартовала с победы над Эстонией на чемпионате мира-2021

Чолач отметился четырьмя результативными передачами

Хоккей Сборная Украины
18:42
Украина U20 стартовала с победы над Эстонией на чемпионате мира-2021

В Таллине в рамках чемпионата мира U20 в Дивизионе I группы В сборная Украины уверенно обыграла Эстонию со счетом 7:2.

Чемпионат мира U20. Дивизион I группа B

Эстония – Украина 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Шайбы:

0:1 Грабовецкий (Ваправа), 02:10

0:2 Коржилецкий (Гончаренко, Евтухов), 08:36

1:2 Степанов (Поцинок, Джоги), 16:51

1:3 Трахт (Чолач, Коржилецкий), 21:23 ГБ

1:4 Коржилецкий (Симчук, Чолач), 27:13 ГБ

1:5 Гончаренко (Симчук, Чолач), 28:11

1:6 Гончаренко (Симчук, Чолач), 29:46

2:6 Концеус (Кудевица), 31:34 ГБ

2:7 Гребенюк (Панасенко, Шаповалов), 49:25 ГБ

Карен Агабекян
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Чемпионат мира по хоккею U20

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