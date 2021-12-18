Украина U20 уверенно обыграла Польшу в заключительном матче ЧМ в Дивизионе IB

«Сине-желтые» закончили турнир на четвертом месте

Фото: hsl.com.ua

Сборная Украины U20 выиграла у Польши в заключительном матче чемпионата мира в Дивизионе IB.

Команда Александра Бобкина пропустила быструю шайбу, однако уже к концу стартового периода вела в счете. Впоследствии украинцы только укрепили свое преимущество.

Таким образом, сборная Украины с 8 очками завершила чемпионат мира в Дивизионе IB на четвертом месте.

Чемпионат мира U20. Дивизион IB. 5-й тур:

Украина – Польша 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:1 Коржилецкий (Симчук, Гончаренко), 06:09;

2:1 Трахт (Коржилецкий, Симчук бол.), 14:08;

3:1 Коржилецкий (Гончаренко, Чолач бол.), 21:45;

4:1 Гончаренко (Симчук), 12:34.