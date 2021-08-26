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Украина U20 в Броварах уступила Беларуси U18

Гости лучше реализовали свои моменты в первых двух периодах

Хоккей Сборная Украины
21:04
Украина U20 в Броварах уступила Беларуси U18
Фото: УХЛ

В Броварах прошел первый матч международного турнира, в котором сборная Украины U20 проиграла Беларуси U18 со счетом 3:5.

Отметим, что у сборной Украины свои моменты реализовали Данила Цариковский, Денис Бородай и Глеб Варава.

Международный турнир

Украина U20 – Беларусь U18 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Следующий матч Украины в рамках международного турнира состоится 28 августа против Венгрии.

Напомним, ранее сборная Украины U20 проиграла товарищеский матч своим одногодкам из Венгрии.

Карен Агабекян
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