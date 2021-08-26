Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Украина U20 в Броварах уступила Беларуси U18
Гости лучше реализовали свои моменты в первых двух периодах
21:04
Фото: УХЛ
В Броварах прошел первый матч международного турнира, в котором сборная Украины U20 проиграла Беларуси U18 со счетом 3:5.
Отметим, что у сборной Украины свои моменты реализовали Данила Цариковский, Денис Бородай и Глеб Варава.
Международный турнир
Украина U20 – Беларусь U18 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Следующий матч Украины в рамках международного турнира состоится 28 августа против Венгрии.
Напомним, ранее сборная Украины U20 проиграла товарищеский матч своим одногодкам из Венгрии.
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