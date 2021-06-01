Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов

Заявки будут приниматься до 15 августа 2021 года





Украинская хоккейная ассоциация объявила о начале приёма заявок от женских хоккейных клубов на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов.



Для участия в чемпионате желающим женским хоккейным командам необходимо в срок до 15 августа 2021 года отправить на электронный адрес [email protected] заявку (гарантийное письмо) на участие в чемпионате с указанием контактных лиц клуба

Отметим, что 28 мая в Киеве состоялся первый конгресс Украинской хоккейной ассоциации. Структура нацелена на развитие хоккея в Украине, разработку единой системы работы этого вида спорта, а также популяризацию и поддержку украинского хоккея на всех уровнях. Цель организации – методологическая, кадровая и финансовая поддержка детского хоккея в Украине, создание полноценной молодежной хоккейной лиги, а также проведение взрослых и женских чемпионатов Украины.