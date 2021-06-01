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Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов

Заявки будут приниматься до 15 августа 2021 года

Хоккей УХЛ
21:18
Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов

Украинская хоккейная ассоциация объявила о начале приёма заявок от женских хоккейных клубов на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов.

Для участия в чемпионате желающим женским хоккейным командам необходимо в срок до 15 августа 2021 года отправить на электронный адрес [email protected] заявку (гарантийное письмо) на участие в чемпионате с указанием контактных лиц клуба

Отметим, что 28 мая в Киеве состоялся первый конгресс Украинской хоккейной ассоциации. Структура нацелена на развитие хоккея в Украине, разработку единой системы работы этого вида спорта, а также популяризацию и поддержку украинского хоккея на всех уровнях. Цель организации – методологическая, кадровая и финансовая поддержка детского хоккея в Украине, создание полноценной молодежной хоккейной лиги, а также проведение взрослых и женских чемпионатов Украины.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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Украинская хоккейная ассоциация

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