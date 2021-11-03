Скандал! УХЛ начала расследование касательно игрока «Сокола» Виктора Андрущенко

Документы, предоставленные киевским клубом для заявки игрока, вероятно являются недействительными

Фото: УХЛ

1 ноября 2021 года в адрес Украинской хоккейной лиги поступил запрос от ХК «Кременчуг», касающийся игрока киевского «Сокола» Виктора Андрущенко.

В своем запросе кременчугский клуб указал, что согласно имеющейся в интернете информации, указанный хоккеист имеет паспорт гражданина Беларуси и выступал в местном чемпионате под белорусским флагом. Также «Кременчуг» попросил проверить наличие у игрока действующего паспорта гражданина Украины.

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Исполнительной дирекцией Украинской хоккейной лиги был поднят архив документов, предоставленных ХК «Сокол» для заявки на сезон 2021/22.

Проверка номера паспорта гражданина Украины через сервис Государственной миграционной службы Украины, предоставленного ХК «Сокол» вместе с заявкой Виктора Андрущенко, показала, что указанный документ является недействительным.

В связи с этим, в адрес ХК «Сокол» отправлен запрос с требованием предоставить пояснения по указанному факту. Также для прояснения ситуации официальный запрос отправлен в адрес Главы Государственной миграционной службы Украины.

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Украинской хоккейной лигой начато расследование по данному факту.

Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины, за предоставление недостоверной информации про игроков, включенных в заявочный список Клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а Клубу засчитывается техническое поражение.

По состоянию на 3 ноября 2021 года, Виктор Андрущенко принял участие в 10 матчах чемпионата Украинской хоккейной лиги. Отметим, что в 8 из указанных встреч в заявке «Сокола» было максимальное количество иностранных игроков, разрешенных по регламенту – 11.

Отметим также, что на Континентальный кубок Андрущенко был заявлен как белорус.

На скриншоте номер 13.